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Resmi İlanlar GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-11-01 00:01:00 -

GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tiyenli Mahallesi 1386 Parselde bulunan 31.079,00 M² Taşınmaz (Arazi) 27.10.2023 tarih ve 158 numaralı Encümen Kararı ile 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45.maddesi hükümleri gereğince açık artırma usulüyle ihale edilecektir.

2-Satış  İhalesi 14.11.2023 Salı günü saat 10:00’da  Belediye Encümeni Huzurunda Belediye Başkanlık odasında yapılacaktır.

3-Taşınmaz malın muhammen bedeli 9.945.280,00 TL olup; Katma değer vergisi muafiyeti vardır.

4-Taşınmaz malın Satış bedeli ihale sonucuna göre  %50 tutarını  peşin  kalan tutarı Bir (ay) içerisinde  ödenmesi;

5-Geçici teminat İhale muhammen bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 tutarı 298.358,40-TL'dir.

6-Belediye Encümenini gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-İhaleye Katılmak ve daha fazla bilgi almak için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

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#ilangovtr

Basın No: ILN01919702 