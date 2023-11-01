GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tiyenli Mahallesi 1386 Parselde bulunan 31.079,00 M² Taşınmaz (Arazi) 27.10.2023 tarih ve 158 numaralı Encümen Kararı ile 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45.maddesi hükümleri gereğince açık artırma usulüyle ihale edilecektir.



2-Satış İhalesi 14.11.2023 Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümeni Huzurunda Belediye Başkanlık odasında yapılacaktır.



3-Taşınmaz malın muhammen bedeli 9.945.280,00 TL olup; Katma değer vergisi muafiyeti vardır.



4-Taşınmaz malın Satış bedeli ihale sonucuna göre %50 tutarını peşin kalan tutarı Bir (ay) içerisinde ödenmesi;



5-Geçici teminat İhale muhammen bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 tutarı 298.358,40-TL'dir.



6-Belediye Encümenini gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



7-İhaleye Katılmak ve daha fazla bilgi almak için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.



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Basın No: ILN01919702