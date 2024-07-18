GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL GENELİ GÖLETLERİN BAKIM VE ONARIM İŞLERİ (1) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/899071

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123011541 - 2123016061 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İSTANBUL GENELİ GÖLETLERİN BAKIM VE ONARIM İŞLERİ (1) b) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul sınırları içerisindeki tarımsal ve hayvansal sulama amaçlı yapılan 22 adet göletin ve göletlere ait sulama kanallarının bakım - onarımının yapılması ve eksikliklerinin giderilmesi ile Derin Sondaj Kuyuları çevresine toplam uzunluğu 13.000 metre olan minimum 3,00 metre yüksekliğinde betonarme direkli kafes telle himaye çiti yapılması işleri.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSKİ HİZMET ALANLARI - İSTANBUL AVRUPA ve ANADOLU YAKASI İLÇELERİ ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.08.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSKİ Genel Müdürlük A-Blok Hizmet Binası Üst Zemin Kat (UZ-07 Nolu İhale Odası) - Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan AIII, AVIII ve AIX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Çevre Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI) 0,58% 0,7% 0,3 ŞANTİYE DIŞINA KAZI VE MOLOZ NAKLİ 1,3% 1,8% 0,7 HAFRİYATTAN VEYA KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI 1% 1,3% 0,5 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE GEREKTİĞİNDE BETON POMPASI İLE BASILAN, MİNİMUM C 8/10 BASINÇ DAYANIMI SINIFINDA, GRİ RENKTE, HAZIR BETONUN TEMİNİ VE DÖKÜLMESİ (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 0,6% 0,8% 0,4 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE GEREKTİĞİNDE BETON POMPASI İLE BASILAN, BASINÇ DAYANIMI MİNİMUM C25/30 SINIFINDA, GRİ RENKTE, HAZIR BETONUN TEMİNİ VE DÖKÜLMESİ (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 4,5% 5,5% 2,5 Ø8 - Ø 18 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ ve YERİNE KONULMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 2,9% 3,4% 1,7 ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT ANTİBAKTERİYEL BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 0,3% 0,33% 0,2 BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE) (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 0,59% 0,6% 0,3 HER TÜRLÜ DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 2,3% 2,5% 1,4 PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 1,5% 1,8% 0,8 PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERİ İMALAT) (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 0,45% 0,55% 0,2 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI 0,6% 0,7% 0,3 KUM TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 0,55% 0,6% 0,3 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 1,6% 1,7% 0,8 HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ (Ölçü : kalınlık x uzunluk) 0,6% 0,7% 0,3 19 CM KALINLIĞINDAKİ TAŞIYICI OLMAYAN BİMSBETON DUVAR BLOKLARI İLE DUVAR YAPILMASI (BİMSBETON TUTKALI İLE) (MİN. 1,50 N/MM² VE 600-900 KG/M³, 900 KG/M³ HARİÇ) VE İKİ YÜZDEN KABA ve İNCE SIVA YAPILMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 0,85% 0,95% 0,4 LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 2,9% 3,4% 1,5 MİNİMUM 3,00 METRE YÜKSEKLİĞİNDE BETONARME DİREKLİ KAFES TELLE HİMAYE ÇİTİ YAPIMI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 50% 55% 25 MİNİMUM 3,00 METRE YÜKSEKLİĞİNDE MEVCUT DİREKLERİ OLAN HİMAYE ÇİTİNDE EKSİK KAFES TEL BOŞLUKLARININ TAMAMLANMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 11% 13% 8 JİLETLİ TEL TEMİNİ VE ÇİT DİREKLERİ ARASINA GERİLEREK BAĞLANMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 4,5% 5% 3 MEVCUT VEYA YENİ İKİ AYAKLI UYARI TABELA DİREKLERİNİN VE REFLEKTİF TABELA LEVHALARININ YENİLENMESİ İMALATLARININ YAPILMASI (YÜKLENİCİ MALI, NAKLİYE DAHİL) 1,8% 2% 0,9 GÖLETLERE AİT KAPALI SİSTEM SULAMA HATLARINDA TAMİRAT YAPILMASI (YÜKLENİCİ MALI MALZEME, NAKLİYE DAHİL) 0,5% 0,8% 0,5



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



18 Mart 2017 tarih ve 30011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

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Basın No: ILN02062295