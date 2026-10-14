Gölcük Tersanesi'nin 100. yılında 9'uncu açık deniz karakol gemisine ilk kaynak yapıldı

Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü Kocaeli'de düzenlenen törenle kutlandı; bir asırlık geçmişinde 512 gemi ve deniz aracı inşa eden tersanede, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin 9'uncu gemisine ilk kaynak yapıldı. Törende yeni tesisler de hizmete alındı.

1926'da Yavuz gemisinin onarımı için kurulan tersanedeki törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan katıldı. Emekli tersane komutanlarına, en uzun süre görev yapan personele, 30 yılı aşkın süredir çalışan işçilere ve 25'inci hizmet yılını dolduran memurlara hatıra objeleri ile hizmet belgeleri takdim edildi.

MUGEM için bölgenin en büyük taş havuzu Gölcük'te yapılacak

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Milli Uçak Gemisi'nin (MUGEM) güvenli şekilde havuzlanmasını sağlayacak taş havuzu projesinin Gölcük Tersanesi'nde hayata geçirileceğini bildirdi. Ayhan, "Bölgemizin en büyük havuzu olacak bu kritik altyapı yatırımı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Tersaneler Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Gölcük Tersanemizde gerçekleştirilecektir" dedi. Bakan Yardımcısı, projenin tersanenin operasyon kapasitesini artıracağını, inşa, bakım ve onarım yetkinliğini güçlendireceğini söyledi.

Tersanenin 100 yıllık geçmişinde 500'ün üzerinde platform inşa ettiğini belirten Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda askeri ve özel tersanelerin sinerjisinin en üst seviyeye çıkarıldığını, devasa bir gemi inşa ve ihracat kapasitesine ulaşıldığını ifade etti.

"Denizlerde bağımsız olma iradesinin hikayesi"

Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral İzzet Emre Afacan, tersanenin Türkiye'de denizaltı inşa edebilen tek tesis olduğunu aktardı. "Gölcük Tersanesi Komutanlığının hikayesi, Cumhuriyetimizin denizlerde bağımsız olma iradesinin hikayesidir" diyen Afacan, dönemin zorlu şartlarına rağmen yerli ve milli olarak tasarlanıp inşa edilen Gölcük yağ gemisinin önemli bir kilometre taşı olduğunu, 1970'li yıllardan itibaren atılan stratejik adımlarla tersanenin dünyada bu kabiliyete sahip sayılı tersanelerden biri konumuna yükseldiğini anlattı.

Afacan'a göre tersane, kuruluşundan bugüne toplam 512 parça gemi ve deniz aracını inşa ederek Deniz Kuvvetleri'ne teslim etti. Komutan, 17 Ağustos 1999 depremiyle kaybedilen büyük tonajlı muharip gemi inşa kabiliyetine açık deniz karakol gemisi projesiyle yeniden kavuşulmakta olduğunu söyledi.

Deniz Kuvvetleri aynı anda 34 gemi inşa ediyor, 14 gemi daha eklenecek

Oramiral Tatlıoğlu, tersanenin ilk yıllarında onarım merkezi olarak hizmet verdiğini, 1960'lı yıllarda daha önce yurt dışında yapılan ağır onarımların ilk kez kendi tesislerinde gerçekleştirilmeye başlandığını, 1990'lı yılların başında ise Preveze sınıfı denizaltı projesine imza atıldığını anlattı. "Gölcük Tersanesi sadece bir inşa tesisi değil, aynı zamanda bir bilim merkezidir" diyen Tatlıoğlu, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin dokuzuncu gemisi Pınarhisar ile milli denizaltı MİLDEN'in inşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin askeri ve sivil tersanelerde aynı anda 34 gemi inşa ettiğini açıklayan Tatlıoğlu, 23 geminin de yabancı deniz kuvvetleri için tasarlanıp inşa edildiğini söyledi. Son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında alınan karar gereğince bu 34 gemiye çok kısa bir zaman içinde 14 gemi daha eklenecek. Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projeler kapsamında 10 geminin — 3 istif sınıfı muhrip, 2 mayın avlama gemisi, 2 milli hücum bot, 2 tank çıkarma gemisi ve 1 okul gemisi — inşası planlanıyor; 4 açık deniz karakol gemisinin inşasına ise Askerî Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından çok kısa bir süre içinde başlanacak.

Milli fırkateyn, korvet ve çıkarma gemilerinin ardından mayın avlama gemileri, milli hücum botları ve milli uçak gemisinin inşa çalışmalarının sürdüğünü belirten Tatlıoğlu, MUGEM'in gelecek yıl 27 Eylül'de denize indirilmesinin planlandığını ifade etti.