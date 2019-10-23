Gişede çakılan Cem Yılmaz hala ders alamamış: Mizah çıtası yüksek olduğundan başarılı olmak kolay değil

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Kaz Dağları öne sürülerek oluşturulan algıya ortak olan, evlat nöbeti tutan anneler için sessiz kalan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin tek bir destek cümlesi kurmayan Cem Yılmaz, filminin Türk Milleti tarafından protesto edilerek gişede çakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ders almamış!

Eskişehir'de konuşan Yılmaz, Türk Milleti'nin tepkisinden hala ders alamadığını göstererek şunları söyledi:

"Türkiye’de mizah çıtası çok yüksek, yakalamamız kolay bir şey değil. Filmimiz Cuma günü vizyona girdi. ‘Gitmeyin’ etiketiyle hashtagh açmışlar. Ben aşağı yukarı ömrümün yarısından fazlasını mesleğimle geçirdim. Elbette ki Türkiye’deki mizah çıtasında söz sahibi olan sizlersiniz. Bunu sosyal medyadaki çeşitli uygulamalardan takip ediyorum. Elbette çıta yüksek, bizim yakalamamız da kolay bir şey değil.

'Sokakta kimseden nefret sözü duymadım'

"1995 yılında sahneye çıkmaya başladım, 1996 yılında bir köşe yazısında ‘Cem Yılmaz bitmiş’ diye bir şey okudum. Büyük bir ihtimal biletleri kastetmiş. Güzel şeyler üretenlerin macerası, sokakta rastladığım kadarıyla söyleyeyim samimi söylüyorum bu kadar sevilmek çok az insana nasip olur. Hayatım boyunca hiç sokakta birinin beni görüp de ‘Senden nefret ediyorum’ dediğini duymadım. Ama sanal bir şekilde, ne zaman bir filmimiz çıksa bizi çok üzüyorlar. Evet, bunu size şikayet ediyorum, sine-i millete dönmek istiyorum."

İzleyicisinin 3'te ikisini kaybetti

Cem Yılmaz’ın önceki filmi, ilk üç günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenirken, tepkilerin ardından geçtiğimiz hafta vizyona giren yeni filmi ise ilk üç günde 276 bin 86 izleyici ile gişede çakıldı.