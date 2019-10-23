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Gişede çakılan Cem Yılmaz hala ders alamamış: Mizah çıtası yüksek olduğundan başarılı olmak kolay değil

Türk Milleti'nin verdiği tepki ile gişede çakılan Cem Yılmaz Eskişehir'de söyledikleri ile hala ders alamadığını gösterdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:51
Gişede çakılan Cem Yılmaz hala ders alamamış: Mizah çıtası yüksek olduğundan başarılı olmak kolay değil

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Kaz Dağları öne sürülerek oluşturulan algıya ortak olan, evlat nöbeti tutan anneler için sessiz kalan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin tek bir destek cümlesi kurmayan Cem Yılmaz, filminin Türk Milleti tarafından protesto edilerek gişede çakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ders almamış!

Eskişehir'de konuşan Yılmaz, Türk Milleti'nin tepkisinden hala ders alamadığını göstererek şunları söyledi:

"Türkiye’de mizah çıtası çok yüksek, yakalamamız kolay bir şey değil. Filmimiz Cuma günü vizyona girdi. ‘Gitmeyin’ etiketiyle hashtagh açmışlar. Ben aşağı yukarı ömrümün yarısından fazlasını mesleğimle geçirdim. Elbette ki Türkiye’deki mizah çıtasında söz sahibi olan sizlersiniz. Bunu sosyal medyadaki çeşitli uygulamalardan takip ediyorum. Elbette çıta yüksek, bizim yakalamamız da kolay bir şey değil.

'Sokakta kimseden nefret sözü duymadım'

"1995 yılında sahneye çıkmaya başladım, 1996 yılında bir köşe yazısında ‘Cem Yılmaz bitmiş’ diye bir şey okudum. Büyük bir ihtimal biletleri kastetmiş. Güzel şeyler üretenlerin macerası, sokakta rastladığım kadarıyla söyleyeyim samimi söylüyorum bu kadar sevilmek çok az insana nasip olur. Hayatım boyunca hiç sokakta birinin beni görüp de ‘Senden nefret ediyorum’ dediğini duymadım. Ama sanal bir şekilde, ne zaman bir filmimiz çıksa bizi çok üzüyorlar. Evet, bunu size şikayet ediyorum, sine-i millete dönmek istiyorum."

İzleyicisinin 3'te ikisini kaybetti

Cem Yılmaz’ın önceki filmi, ilk üç günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenirken, tepkilerin ardından geçtiğimiz hafta vizyona giren yeni filmi ise ilk üç günde 276 bin 86 izleyici ile gişede çakıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:51
  1. Eskişehir
  2. Kaz Dağları
  3. Cem Yılmaz
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • ErenEren4 sa önce
    Yeni akit gazetesi eleştiriye açık olmalı ve bunu yayınlamalı. "Türk Milleti'nin verdiği tepki ile gişede çakılan Cem Yılmaz Eskişehir'de söyledikleri ile hala ders alamadığını gösterdi" ifadesine asla katılmıyorum, bir haber içerisinde bu kadar yorum olmamalı, objektif habercilik nerede kaldı
  • Osmnshn Osmnshn 9 sa önce
    Lan davar, muhitini söyle çıtanı söyliyim
  • aaaaaaaa10 sa önce
    Sanatla alakasi bu .......un
  • komünistkomünist10 sa önce
    sizin çakıldı dediğiniz adam, 3 günde sizin sitenizini 1 yılda ziyaret eden kullanıcı sayısını geçmiş yeniakit,
  • ŞahinŞahin11 sa önce
    Eeee adam aç gezip tok sallanan eski ..............lardan.
  • cem 1 tane yobaz bin tanecem 1 tane yobaz bin tane11 sa önce
    tepkiden kimsenin haberi yok kendiniz çalıp kendiniz oynuyonuz akitçiler... adam 3 günde 276000 kişiye izletmiş 5,5 trilyonunu kazanmış.
  • Tata TongaTata Tonga12 sa önce
    Boş beyin... sanatçı denen adamların çoğu boşbeyin... bel altı muhabbetleri mizah diye yutturuyorlar. Alıcıları da var...
  • GerçekGerçek12 sa önce
    Böyle eglendiriceleri izlemiyorum hem korkak hem nankör değersiz birşey bu.
  • hsn hsn 12 sa önce
    yarın pkk hdp seçiciliği adına barış adlı bir kaf eder. birilerinin yine gözüne girer
  • Alin Alin 12 sa önce
    Millet çıtayı münasip bir yerine monte etmiş haberin yok...
  • Mehmet kara Mehmet kara 12 sa önce
    Alevi olduğunu bilmeyenler artık bilsin.Cem Yılmaz alevidir kafa yapısını tahmin edersiniz!!!
  • TurkTurk13 sa önce
    Akit sizin mahallenin sozde sanatçıları da film yapsin da gorelim
  • MtC MtC 13 sa önce
    Bunun gibi parazitleri biz zengin ediyoruz. Bırakın filmlerini seyretmeyi sokakta görseniz adam yerine koymayın.Yakında magazin programlarına çıkar ve Mahsun gibi O da aglar.
  • ZaferZafer13 sa önce
    Yaptığın mizaha tüküreyim.küfürlü laflar
  • osmanliosmanli13 sa önce
    Be dangalak, hadi bir daha dene ve busefer bilbinli olarak yapabildiginin en iyisinden daha iyisini yap. Bak bakalim kac gidip izlecek.Sana bir ip ucu: CHP ve HDPliler disinda kimse ve sayilari senin karnini douracak kadar degil.
  • reaninoreanino13 sa önce
    DOMUZ B.K YEMEK ESEKLER ANIRMAKTAN VAZ GECMEZLER BU HAYVANDAN NE ZAMAN ADAM OLDU.KI SIMDI ANIRSIN ESEK.
  • ismettismett13 sa önce
    cem o kadar inek sağdı ki bu ülkede hala sağılacak inek arıyordevrimciyizdiyip kapital cem e kendini sağdıracak çoook inek var
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc13 sa önce
    Resmen millete mal demiş. Millet onun bu mizahına seviyesi yetmez demiş...Oh olsun, bir devlet şu camilere islam düşmanlarının cenazelerini kıldırmama konusuna yönetmelik çıkarsa ne güzel olur, leşleri ile camilerimizi kokutmazlar, müslümanave islâma saygı duymayan, yarı çıplaklarda cemaati günaha sokmazlar. Bu camilerin kuralları var, gireceksen bu kurallara uyacaksın uymuyorsan girmiyeceksin. Onların küfürerindeki cesaretinin ondabirini bile bizim diyanet işlerinin islamı değerleri savunmada gösteremiyor.YAZIK!
  • Osmanlı Osmanlı 13 sa önce
    Kaybolur gidersin işallah
  • HasanHasan13 sa önce
    Millet seni daha gömecek 

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