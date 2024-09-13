GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun İli, Dereli İlçesi, Kulakkaya Mahallesi, Fabrika Düzü Mevkii, 118 Ada 84 No.lu Parsel 11463,97 m2 Taşınmaz Satışı İhale İlanı



İDARENİN

Adı :Giresun Orman İşletme Müdürlüğü

Adresi : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No:135 Merkez/GİRESUN

Telefon/Faks : 0 454 215 31 71 / 0 454 215 16 70

İHALE KONUSU İŞİN

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Giresun Orman Bölge Müdürlüğü İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Giresun Orman İşletme Müdürlüğü ADI Giresun İli, Dereli İlçesi, Kulakkaya Mahallesi, Fabrika Düzü Mevkii, 118 Ada 84 No.lu Parsel 11463,97 m2 Taşınmaz Satışı TARİH

04.10.2024

SAAT 11:00 YERİ Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Parti No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Cinsî Muhammen

Bedeli (KDV Hariç) %3 Geçici Teminat 1 Giresun Yavuzkemal Kulakkaya 118 84 11463,97 4 adet lojman ve arsası (Resmi Kurum alanı) 60.000.011,55 TL 1.800.000,35 TL

1- Yukarıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmaz mal yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile peşin bedelle satışa arz edilmiştir.

2- Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile Peşin Satış işlemi; 04/10/2024 günü saat 11:00'de Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanunun ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve

-Kanuni İkametgâh sahibi olmak.

-Tebligat için Türkiye'de adres göstermek.

-Geçici teminatı yatırmış olmak.

İstekliler %3 geçici teminat olarak 2886 sayılı D I K ‘da teminat olarak kabul değerlerden herhangi birisini teminat olarak verecektir (Geçici teminatın neler olabileceği 2886 sayılı D.İ.K.’da belirtilmiştir.) Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar, (Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı veznesine ya da Ziraat Bankası Nizamiye Şubesindeki IBAN TR TR36 0001 0015 5038 6576 5350 06 No.lu hesabına yatırılacaktır.)

-Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren NOTER tasdikli Vekâletname ibraz etmelidir,

İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten İştirak edenlerin Noter tasdikli imza Sirküleri,

-Ortak Girişim olması halinde, usulüne uygun NOTER Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile İştirak edene ait NOTER tasdikli İmza Sirküleri,

-Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu'na teslim etmek,

-Yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinden önce ihale Komisyonu Başkanlığı'na dosya halinde VERMEK MECBURİDİR.

4- Taşınmaz Mal Giresun Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare görevlilerince gösterilecektir.

5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ve KDV ihale edilene aittir. Satış bedelinin tamamı, KDV ve diğer giderler peşin ödenecektir.

6- İş bu ihale ilan genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

7- İhale şartnamesi ve dokümanları Giresun Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir veya mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Döner Sermaye Muhasebe Biriminden görülebilecek olup, dosya bedeli 500,00 TL'dir.

8- Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

-Teklifler, 04/10/2024 günü saat 11:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

9- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

GİRESUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr

Basın No: ILN02088475