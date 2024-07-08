GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

Tabloda belirtilen 1 (adet) adet işyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Madde 2- İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Adresi Mevkii

Aylık Muhammen Kira Bedeli Katılım Bedeli

Geçici Teminat Bedeli Tüm

Masraflar ve Demirbaş Bedelleri İhale Tarihi İhale Saati Gaziler-Güre Mah.Batı Kıyısı plajlar bölgesi işyeri ünitesi-1 (6m2 kapalı alan,254,17 m2 gölgelik,272 m2 açıkalan) 10.000,00 TL

7.500.000,00 TL

250.200,00 TL

16.500.000,00 TL 23.07.2024 15.00

Geçici teminat 7 (yedi) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir.

3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 1.000,00 TL. karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur. İhale, 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 15:00’da i Hacı Miktat Mahallesi Alpaslan Caddesi No: 1 Giresun Belediyesi Meydan Ana Bina Kat: 2 ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin;

Tebligat için adres göstermesi. Kanuni İkametgah belgesi. Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı) Noter onaylı imza sirküleri. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

İstenilen belgeler ihale günü en geç saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.

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Basın No: ILN02054603