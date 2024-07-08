GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Tabloda belirtilen 1 (adet) adet işyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Madde 2- İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:
|Adresi Mevkii
|
Aylık Muhammen Kira Bedeli
|Katılım Bedeli
|
Geçici Teminat Bedeli
|Tüm
Masraflar ve Demirbaş Bedelleri
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Gaziler-Güre Mah.Batı Kıyısı plajlar bölgesi işyeri ünitesi-1 (6m2 kapalı alan,254,17 m2 gölgelik,272 m2 açıkalan)
|10.000,00 TL
|
7.500.000,00 TL
|
250.200,00 TL
|
16.500.000,00 TL
|23.07.2024
|15.00
Geçici teminat 7 (yedi) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir.
3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 1.000,00 TL. karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur. İhale, 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 15:00’da i Hacı Miktat Mahallesi Alpaslan Caddesi No: 1 Giresun Belediyesi Meydan Ana Bina Kat: 2 ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.
4- İhaleye katılmak isteyenlerin;
- Tebligat için adres göstermesi.
- Kanuni İkametgah belgesi.
- Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı)
- Noter onaylı imza sirküleri.
- Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı)
- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
- Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz.
- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
- Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
İstenilen belgeler ihale günü en geç saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.
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Basın No: ILN02054603