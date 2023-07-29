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Resmi İlanlar GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Resmi İlanlar

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yeniakit Publisher
2023-07-29 00:00:00 -

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Giresun İli Merkez Şeyh Keramettin Mahallesi 82 Ada, 24 Parsel’deki, 541,78 m2. alanlı taşınmazın üzerinde bulunan 12 (on iki) adet bağımsız bölümlerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2-


Adresi/Mevkii
m2.
Bağımsız Bölüm No
İhale Satış Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
İhale Tarihi
İhale Saati
 
Şeyh Keramettin Mah.
82 Ada, 24 Parsel		 541,78 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 40.000.000,00 TL. 1.200.000,00 TL. 15.08.2023 15:00

 3- İhale 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir. 500,00 TL. bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5- İhaleye katılmak için istenen belgeler;

  1. Tebligat için adres göstermesi,
  2. Kanuni ikametgâh belgesi,
  3. Vekaleten girenler için vekaletname (Noter onaylı),
  4. Noter onaylı imza sirküleri,
  5. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı),
  6. Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge,
  7. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz,
  8. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

6-Teklifler, en geç ihale günü günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

#ilangovtr

Basın No: ILN01868313