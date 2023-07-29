GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
2-
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Adresi/Mevkii
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m2.
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Bağımsız Bölüm No
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İhale Satış Bedeli
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Geçici Teminat Bedeli
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İhale Tarihi
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İhale Saati
|Şeyh Keramettin Mah.
82 Ada, 24 Parsel
|541,78
|2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
|40.000.000,00 TL.
|1.200.000,00 TL.
|15.08.2023
|15:00
3- İhale 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.
4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir. 500,00 TL. bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
5- İhaleye katılmak için istenen belgeler;
- Tebligat için adres göstermesi,
- Kanuni ikametgâh belgesi,
- Vekaleten girenler için vekaletname (Noter onaylı),
- Noter onaylı imza sirküleri,
- Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı),
- Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge,
- Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz,
- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
6-Teklifler, en geç ihale günü günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
#ilangovtr
Basın No: ILN01868313