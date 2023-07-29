GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Tabloda belirtilen 1 (bir) adet işyeri, Bayanlara mahsus olmak üzere (Bayanlar Plajı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Madde 2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:
|Sıra
|Adresi / Mevkii
|Aylık Muhammen Kira Bedeli
|Katılım Bedeli
|
Geçici Teminat Bedeli
|İhale Tarihi
|
İhale Saati
|a)
|Gaziler-Güre Mahallesi Batı Kıyısı Plajlar Bölgesi İşyeri Ünitesi-6 (6 m2 kapalı alan, 254.17 m2, 272 m2 açık alan)
|5.000,00 TL
|1.500,000,00 TL
|57.600,00 TL
|15.08.2023
|15.10
Geçici teminat 7 (yedi) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir. Sözleşmeden önce 7 (yedi) yıllık kira bedeli üzerinden %6’sı oranında kesin teminat alınır.
3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 500,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.İhale, 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:10’dan itibaren Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. No:1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılmak isteyenlerin;
- Tebligat için adres göstermesi.
- Kanuni İkametgah belgesi.
- Vekaleten girenler için vekaletname.(Noter onaylı)
- Noter onaylı imza sirküleri.
- Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi.(Noter onaylı)
- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
- Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz.
- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
- Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” İstenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.
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Basın No: ILN01868291