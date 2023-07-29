GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

Tabloda belirtilen 1 (bir) adet işyeri, Bayanlara mahsus olmak üzere (Bayanlar Plajı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.



Madde 2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Sıra Adresi / Mevkii Aylık Muhammen Kira Bedeli Katılım Bedeli

Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi

İhale Saati a) Gaziler-Güre Mahallesi Batı Kıyısı Plajlar Bölgesi İşyeri Ünitesi-6 (6 m2 kapalı alan, 254.17 m2, 272 m2 açık alan) 5.000,00 TL 1.500,000,00 TL 57.600,00 TL 15.08.2023 15.10

Geçici teminat 7 (yedi) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir. Sözleşmeden önce 7 (yedi) yıllık kira bedeli üzerinden %6’sı oranında kesin teminat alınır.



3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 500,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.İhale, 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:10’dan itibaren Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. No:1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.



4- İhaleye katılmak isteyenlerin;

Tebligat için adres göstermesi. Kanuni İkametgah belgesi. Vekaleten girenler için vekaletname.(Noter onaylı) Noter onaylı imza sirküleri. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi.(Noter onaylı) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “ borcu yoktur belgesi .” İstenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.

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Basın No: ILN01868291