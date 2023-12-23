GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ESENYURT BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI ET, BALIK VE TAVUK ÜRÜNLERİ GRUBU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1527924

1-İdarenin a) Adı : ESENYURT BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Üç Evler Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:103 Kat:1 Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi ESENYURT/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2125960464 - 2126220399 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI ET, BALIK VE TAVUK ÜRÜNLERİ GRUBU b) Niteliği, türü ve miktarı : 30 KALEM SOSYAL TESİSLER İÇİN ET, BALIK VE TAVUK ÜRÜNLERİ GRUBU İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Depoları. İdare, yıl içinde belirtilen tesisler haricinde de mal ve hizmet alım noktalarını yükleniciye bildirme hakkına sahiptir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde işe başlanacak olup malın teslim süresi 31.12.2024 tarihine kadar olup, yüklenici teslimi peyderpey gerçekleştirecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 5 Gün İçerisinde İşe Başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.01.2024 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üç Evler Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:103 Kat:1 Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi/İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1 - İstekliler üretici ise kendi firmalarına ait Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili birimlerden alınan Balıkçılık Ürünleri İşleyen İşletmeler, Kanatlı Eti Kesimhane, Evcil Tırnaklı Hayvan Eti Kesimhane ve/veya Parçalama Tesisi İşletme Onay Belgesini ibraz edecektir.

2 - İstekliler üretici değil ise;

a) Bu belgelere sahip bir firmayla yaptıkları bayilik sözleşmesini veya yetkili satıcı sözleşmesini,

b) Bayilik sözleşmesi veya yetkili satıcı sözleşmesi yapılan üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili birimlerinden alınan Balıkçılık Ürünleri İşleyen İşletmeler, Kanatlı Eti Kesimhane, Evcil Tırnaklı Hayvan Eti Kesimhane ve/veya Parçalama Tesisi İşletme Onay Belgesini ibraz edecektir.

her belge için ayrı satır açılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2, 3, 4, 10, 19, 22, 23, 26, 29 ve 30 Numaralı Satırlarının Numuneleri teslim edilecektir. (ihale günü teslim edilmeyecektir); ihale sonrası avantajlı teklif sırasına göre Ekap üzerinden yapılacak tebligat ile istenecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01955701