Gergerlioğlu sadece bir tweet mesajı ile mi suçlu bulundu? İşte bir dizi suç unsuru bulunan eylemleri!

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FETÖ ve PKK sevici eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okununca milletvekilliği de düştü. Malum kesim ise eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir tweet mesajı sebebi ile hapis cezasına çarptırıldığı algısını oluşturdu. Ancak Gergerlioğlu bahse konu tweet mesajına gelinceye kadar birçok suç unsuru içen mesaj ve yazı yayımlamıştı.

Gergerlioğlu kamudaki görevinden neden ihraç edildi?

PKK terör örgütü 9 Ekim 2016 tarihinde Hakkari'de alçak bir saldırı düzenledi. Gergerlioğlu o dönemde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları doktoruydu. Hakkari saldırısında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Mesajında, "Bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..!, Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden.!, Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza..!" ifadelerini kullandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımı suç delili olarak gösterdi. Çünkü Gergerlioğlu buradaki fotoğrafta bulunan PKK terör örgütünün paçavrasını meşrulaştırmıştı. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin açtığı soruşturma kapsamında valilik tarafından kamu görevinden açığa alındı.

Üstü kapalı 'daha çok ölüm' tehdidi!

Ömer Faruk Gergerlioğlu bütün paylaşımlarında PKK'lı alçakların fotoğrafını kullanıyor ve hiçbir yazısında PKK'ya terör örgütü diyemiyordu. O yazılarından birisi de Kolombiya'daki 52 yıl süren iç savaşla Türkiye'yi karşılaştırmasıydı. Eski HDP Milletvekili T24'de yayımlanan bu yazısında da PKK'lı alçakların fotoğraflarını kullanmış, üstü kapalı şekilde Türkiye'de daha çok ölümün yaşanacağı tehdidini savurmuştu.

Örgütün fikir ve amaçları doğrultusunda paylaşımlar!

Gergerlioğlu, T24'de yayımlanan "Bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli, bu işin sonu yok..! 'Öcalan devreye girerse olur' diyorlar" başlıklı haberin linkini paylaştı. Savcılık bu paylaşımı da delil olarak dosyaya ekledi. Haber başlığının 'PKK/KCK terör örgütünün fikir ve amaçları doğrultusunda' yazıldığı tespiti yapıldı. Haberin içeriği de yine örgüt ağzı ile yazılmış ve PKK'ya tek kelimede bile 'terör örgütü' denilmemişti.

Öcalan'ı övüp meşrulaştıran bir yazı daha!

Gergerlioğlu 15 Eylül 2016 tarihinde 'Öcalan'ın mesajıyla barış gelir mi?' başlıklı bir yazı daha yayımladı. Gergerlioğlu'nun yazısında terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ı öven ifadeler tespit edildi. Öte yandan söz konusu yazı PKK terör örgütü üyesi birçok kişi tarafından da paylaşılmıştı.

PKK yayın organında yorumculuk!

Gergerlioğlu ilerleyen zaman diliminde de PKK'lı alçakların sözcülüğüne soyunarak örgütün isteklerini Twitter mesajları aracılığıyla yayımlamaya devam etti. Öte yandan düzenli olarak PKK yayın organı İMC TV’de yayına katılarak yorumculuk yaptı.

FETÖ'den hüküm giymiş firarilerle canlı yayın!

Ömer Faruk Gergerlioğlu ayrıca FETÖ'den hüküm giymiş firarilerle insan hakkı savunuculuğu kılıfıyla canlı yayınlarda bir araya geldi.

FETÖ firarisi Adanalı Gazeteci Yüksel Evsen ile - Hollanda

Gergerlioğlu 1 yıl 10 ay 17 gün cezaevinde kalacak.