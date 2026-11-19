GEREDE SULH HUKUK MAHKEMESİ
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GEREDE SULH HUKUK MAHKEMESİ
konu : Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Bolu İli, Gerede İlçesi, Hacılar köyü Cilt No: 68 Hane No: 24 Birey Sıra No: 10'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe den olma 09.03.1947 Gerede doğumlu 33838110108 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Erbaş'ın 1978 yılından buyana kayıp olması, tüm aramalara rağmen bulunamaması ve yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden, yaşayıp yaşamadığına dair, hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri, yaşıyorsa kendisinin mahkememize bilgi vermesi aksi takdirde Mehmet Erbaş'ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02598922