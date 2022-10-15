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Siyaset “Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek” yalanı ve Temel bey!
Siyaset

“Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek” yalanı ve Temel bey!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek” yalanı ve Temel bey!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-10-15 10:32:00 -
"Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek" yalanı ve Temel bey!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde ortadan kaybolması ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tutumu hakkında yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Temel Karamollaoğlu kefil oluyor.

Dindar seçmene, “Ben Kemal Kılıçdaroğlu’na kefilim” diyor..

Gelin Temel beyin kefil olduğu Kemal Kılıçdaroğlu’nu, çok güvendiği iki gazetecinin kaleminden size aktaralım..

İkisi de, Kemal bey ile ABD’ye giden gazeteciler..

Biri Orhan Bursalı.

Diğeri ise İsmail Saymaz.

Önce Orhan Bursalı’dan başlayalım..

“Toplantıya katılanların arasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirilmiş 5-6 yetkili, birkaç senatörün ve başkan yardımcısı Kamala Harris’in bürosundan da katılanlar olduğunu öğrendik.”

Anlatımdaki, Kemal beyin ABD gezisinde düzenlenen bir toplantıda, “birkaç senatör”ün bulunduğu bilgisini not edip, İsmail Saymaz’a dönelim..

Saymaz, Kemal beye soruyor:

“-Deniyor ki; neden gitmişken senatörlerle görüşmedi? Bunu tercih mi etmediniz?

Kemal bey cevaplıyor:

“Tercih etmedim. Gittiniz görüştünüz diyelim. Siyasilere ne diyeceksiniz?”

Şimdi soru şu: Orhan bey mi yalan söylüyor, İsmail Saymaz’a cevap verirken, Kemal bey mi yalan söylüyor?

Biri “birkaç senatör” ile toplantı yapıldığını, diğeri ise senatörlerle görüşülmediğini iddia ediyor..

“Dakika bir, gol bir” diyoruz..

4 günlük ABD gezisi ile ilgili farklı anlatımlara devam ediyoruz..

Orhan Bursalı, bir gün öncesinde yazıyor:

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