Gençlerin çevresi bunlarla çevrildi! Dijital tehlike

Devletin yeterince önlem almadığı dijital dünya, gençleri ve çocukları hiç olmadığı kadar ifsat ediyor. Online kuşatma altında olan nesillerimiz, LGBTİ’den sanal kumara, subliminal algı projelerinden intihara sürükleyen oyunlara, misyonerlik faaliyetlerinden, madde kullanımını özendirmeden teknoloji bağımlılığına birçok tehlikeyle karşı karşıya. Her geçen gün kontrol edilemez hale gelen sanal tuzaklara karşı elle tutulur bir tedbirin olmaması da endişeleri artırıyor.

Dijital dünya, gençleri ve çocukları tehdit eden birçok tehlikeyle dolu. İnternetin yaygın kullanımıyla 7’den 70’e kolay ulaşılabilen sanal dünyada tuzaklar gün geçtikçe daha da büyüyor. 19 milyon çocuk, 22 milyon genç olmak üzere Türkiye’nin nüfusunun yarısını etkileyen sanal tehlike kontrol edilemez ve önü alınamaz bir hale geldi. LGBTİ’den sanal kumara, subliminal algı projelerinden intihara sürükleyen oyunlara, misyonerlik faaliyetlerinden madde kullanımını özendirmeye kadar birçok teknolojik ifsat projesiyle karşı karşıya kalan gençler adeta sanal bir abluka altında. Milli Gazete olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi uçurumun eşiğine getiren başlıca sanal sorunları irdeledik.

Misyonerler devrede

Türkiye toplumunu tehdit eden en büyük tehlikelerin başında gelen ‘misyonerlik’ sanal dünyada ifsat kaynağı haline geldi. Yüzlerce yıldır gizlice ülkemizdeki manevi iklimi yıkmaya çalışan misyonerler, günümüzde faaliyetlerini internet platformları üzerinden özgürce gerçekleştirebiliyor. Batıl fikirlerini yaymak için geliştirdikleri sanal uygulamalar, internet siteleri ve dijital reklamlarla faaliyetlerini sürdüren misyonerlerin hedef kitlesi de çocuklar ve gençler. Türlü tuzaklarla fikirlerini yayan misyoner grupların sanal dünyada faaliyetlerini önleyecek bir tedbir yok.

Sapkınlık tehdidi

Ahlaksız ve sapkın LGBTİ örgütleri de sanal dünyayı etkili kullanıyor. İslami değerlere, kültürel yapımıza hatta aile kurumuna savaş açan sapkın örgütler, gerçek hayatta tepki çekecek projelerini internet âleminde, sosyal medyada özgürce uyguluyor. Toplumsal cinsiyet, eşcinsel çocuk, cinsiyet özgürlüğü gibi sapık fikirlerini sanalda yayan LGBTİ örgütleri gelecek nesillerimizin ahlaki, manevi ve toplumsal değerlerini çürütüyor. 2004 yılında Dernekler Kanunu’nun değiştirilmesiyle tüzel kişiliğe hak kazanan LGBTİ örgütleri teknolojinin gelişmesiyle sapkınlıklarını daha hızlı yaygınlaştırma fırsatı buldu.

Bazı oyunlar intihara sürüklüyor

Çağımızın hastalığı haline gelen teknoloji bağımlılığı günümüzde, sosyal medya ve sanal oyunlarla zirveye ulaşmış durumda. Büyük bir zaman kaybına neden olan teknoloji bağımlılığı intihara kadar uzanan tehditlerle dolu. Türkiye’de onlarca gencin hayatına mal olan ‘Mavi Balina’, psikolojik sorunlara neden ‘Momo’, para tuzağı haline gelen online oyunlar gibi birçok tehlikeler barındıran teknoloji bağımlılığının bilançosu her geçen gün büyüyor. Öte yandan YouTube’da yaygınlaşan şiddet, korku, suç ve cinsellik temalı içerikler de çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Sanal dünyadaki tehditlere karşı alınan önlemlerin yetersiz olmasının yanı sıra kalıcı olmaması da geleceğe dair tehditleri artırıyor.

Son dönemde çocuklar ve özellikle gençler arasında popüler hale gelen dijital dizi ve film platformları da ürettikleri programlarla birçok subliminal mesajı gençlerin beynine zerk ediyor. LGBTİ propagandası, uyuşturucu özentisi, cinsel içerikler, suç güzellemeleri, küfür ve daha birçok sakıncalı içeriğe sahip dijital platformlara karşı bir sansür düzenlemesi mevcut değil. Öte yandan gelecek nesiller arasında giderek yaygınlaştırılan müzik türleri de sakıncalı hale geldi. İntihar, eşcinsellik ve ailesiz toplum konularıyla sık sık gündeme gelen K-POP, uyuşturucu ve suça özendirici rap müzik, melankolik ve satanist rock müzik kötü örnek oluşturuyor.

Sanal kumar illeti yayılıyor

Sanal kumar illeti de her geçen gün gençler arasında yaygınlaşıyor. Devlet destekli legal kumar kurumları, Milli Piyango ve bahis sitelerinin ‘kolay yoldan zenginlik’ vaatlerine aldanan yüzbinlerce genç büyük bir tuzağa çekiliyor. Spor müsabakaları üzerinden oynatılan bahisler başta olmak üzere türlü yollarla tuzağa çekilen gelecek nesillerimiz kumarın sanallaşmasıyla da harama daha kolay ulaşabiliyor. Devlet destekli kumar tuzakları yetmezmiş gibi gençler arasında illegal bahis siteleri de popülerleşiyor. Engellenmesi gerekilen kumar günümüzde adeta fırsata çevrilmiş durumda.

Kaynak: Milli Gazete