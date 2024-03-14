GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-14 00:04:00 -
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N D I R
Dosya No: 2022/178 Esas
Dosya No: 2022/178 Esas
Bursa ili Gemlik ilçesi Engürücük Mah. 20 ada A parsel sayılı taşınmazın Harita ve Kadastro Mühendisi bilirkişisi Mehmet Nasır CEYLAN'ın 23/01/2024 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 3.003,70 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Adil YILMAZ tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/178 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Adil YILMAZ adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.
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Basın No: ILN02001081