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Resmi İlanlar GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:04:00 -

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N D I R

Dosya No: 2022/178 Esas

Bursa ili Gemlik ilçesi Engürücük Mah. 20 ada A parsel sayılı taşınmazın Harita ve Kadastro Mühendisi bilirkişisi Mehmet Nasır CEYLAN'ın 23/01/2024 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 3.003,70 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Adil YILMAZ tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/178 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Adil YILMAZ adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02001081