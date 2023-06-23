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Resmi İlanlar GELİR PAYLAŞIMI YOLU İLE İNŞAAT YAPTIRILMASI VE İŞİ İLANI
Resmi İlanlar

GELİR PAYLAŞIMI YOLU İLE İNŞAAT YAPTIRILMASI VE İŞİ İLANI

Yeniakit Publisher
2023-06-23 00:00:00 -

GELİR PAYLAŞIMI YOLU İLE İNŞAAT YAPTIRILMASI VE İŞİ İLANI

Umurbey (Çanakkale) Belediye Başkanlığından:

        Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Umurbey Beldesi Çiftlikovası Mevkii  hudutları içerisinde bulunan, mülkiyeti  Umurbey Belediyesine ait  aşağıda işin adı, İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun  36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Hasılat Paylaşımı yolu ile  Konut inşaatı  yaptırılacaktır.

İli İlçesi Semti/mevkii Ada/Parsel

Arsa alanı

 Toplam İnşaat alanı
Çanakkale
 		 Lapseki
 		 Umurbey Beldesi
Çiftlikovası Mevkii
 		 276 ada 126 Parsel

276 ada 127 Parsel   
 
 		 1.164,02m2

8.979,53m2		        
 
  5.860,00 m2

1- Bu işin tahmini bedeli 2023 yılı birim fiyatları ile 26.956.000,-TL   (Yirmialtı milyon dokuz yüz elli altı  Türk Liraısıdır.)
2- İhale 07 Temmuz  2023 Cuma  günü  saat  14:00 de Umurbey Belediyesi  Hizmet Binasında     Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Biriminde mesai  saatleri arasında görülebilir
4- İhaleye  katılmak için  istenilen  suret  belgeler   Noter  tasdikli  olacak  ve  bu    suretlere  ayrı ayrı   yevmiye numarası  alınacaktır.
5- İstekliler, İhaleye Katılmak  için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a-  Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b-  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  (2023 yılı vizeli)
c-   Noter tasdikli İmza sirküleri.
d-   Noter tasdikli vekaletname (vekilen katılımlarda).        
e-  Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
f- Umurbey  Belediye Başkanlığı adına alınmış İnşaat Muammen  bedelinin asgari %3  ü tutarında TL. cinsinden geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Umurbey Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.
g-  İstekli tüzel kişilik  ise onaylı ticaret sicil gazetesi örneği.
h-  İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat    14:00’e kadar fen işlerime  vermeleri şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
i- İhale Şartnamesinde   belirtilen iş deneyim belgesi. 
6- İhale için  verilecek  teklif  mektubunda talep edilecek  gelir miktarı sayı ve yazı ile okunaklı  bir       şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde  olup,   İhale     Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8- Bu İşin Şartnamesi  5.000,00 TL.  (Beş Bin TürkLirası) bedel karşılığında, Fen işlerinden temin  edilebilir.
        
       İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No: ILN01849198