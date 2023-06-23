GELİR PAYLAŞIMI YOLU İLE İNŞAAT YAPTIRILMASI VE İŞİ İLANI

Umurbey (Çanakkale) Belediye Başkanlığından:

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Umurbey Beldesi Çiftlikovası Mevkii hudutları içerisinde bulunan, mülkiyeti Umurbey Belediyesine ait aşağıda işin adı, İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Hasılat Paylaşımı yolu ile Konut inşaatı yaptırılacaktır.

İli İlçesi Semti/mevkii Ada/Parsel Arsa alanı Toplam İnşaat alanı Çanakkale

Lapseki

Umurbey Beldesi

Çiftlikovası Mevkii

276 ada 126 Parsel



276 ada 127 Parsel



1.164,02m2



8.979,53m2



5.860,00 m2

1- Bu işin tahmini bedeli 2023 yılı birim fiyatları ile 26.956.000,-TL (Yirmialtı milyon dokuz yüz elli altı Türk Liraısıdır.)

2- İhale 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 14:00 de Umurbey Belediyesi Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Biriminde mesai saatleri arasında görülebilir

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a- Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2023 yılı vizeli)

c- Noter tasdikli İmza sirküleri.

d- Noter tasdikli vekaletname (vekilen katılımlarda).

e- Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

f- Umurbey Belediye Başkanlığı adına alınmış İnşaat Muammen bedelinin asgari %3 ü tutarında TL. cinsinden geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Umurbey Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

g- İstekli tüzel kişilik ise onaylı ticaret sicil gazetesi örneği.

h- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 14:00’e kadar fen işlerime vermeleri şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

i- İhale Şartnamesinde belirtilen iş deneyim belgesi.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda talep edilecek gelir miktarı sayı ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8- Bu İşin Şartnamesi 5.000,00 TL. (Beş Bin TürkLirası) bedel karşılığında, Fen işlerinden temin edilebilir.



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Basın No: ILN01849198