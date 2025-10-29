Gelibolu Tapu Müdürlüğü

İLANEN DUYURULUR

(Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)

Çanakkale İli Gelibolu ilçesi Yazıcızade mahalleri 212 ada 25 parsel 5 nolu bağımsız bölüm, Yazıcızade mahalleri 212 ada 25 parsel 4 nolu bağımsız bölüm, Yazıcızade mahalleri 212 ada 25 parsel 3 nolu bağımsız bölüm, Yazıcızade mahalleri 212 ada 25 parsel 2 nolu bağımsız bölüm, Yazıcızade mahalleri 212 ada 25 parsel 1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın tamamı Mustafa oğlu SELAHATTİN ERGÜN adına kayıtlı iken SELAHATTİN ERGÜN’ ün 1994 yılında ölümüyle Gelibolu Noterliği’ nden verilen 18/05/2015 tarih 3453 sayılı veraset belgesi gereğince elbirliği halinde intikal yapılmıştır.Elbirliği halinde kayıtlı iken mirasçılardan TC:257******90 kimlik numaralı MUSTAFA KEMAL ERGÜN’ ün hiçbir adres bilgisine ulaşılamamış olup;diğer mirasçılar TC:338******26 TC kimlik numaralı MURAT ERGÜN, TC:338******80 kimlik numaralı FIRAT ERGÜN ,TC:338******44 TC kimlik numaralı SEMRA BAŞKAYA ve TC:338*******18 kimlik numaralı SELAHATTİN ERGÜNler bizzat hareketle veraset Belgesindeki kanuni payları oranında iştirakın feshi(paylı mülkiyete)çevrilmesi için 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden talepte bulunmuştur.



Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar anılan Kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Postada vs. olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



İşlemle ilgili herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

