GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2026/15 ESAS



İLAN



Kütahya İli, Gediz İlçesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Yönetim kurulu tarafından yapılan araştırma neticesinde Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gümele Köyü, 116 ada 18 parsel sayılı taşınmazın irtifak hakkı kurulmasına karar verilen 812,07m2 ve mülkiyet hakkı kurulmasına karar verilen 186,34 m2 lik alanın toplam bedelinin 48.044,96 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 04/02/2026

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gümele Köyü, 116 ada 18 Parsel.

Basın No: ILN02396588