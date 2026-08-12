GEBZE BELEDİYE BŞK.
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GEBZE BELEDİYE BŞK.
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiraya verilecektir.
|Sıra No
|Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii
|Alan (m2)
|Kullanım Amacı
|Muhammen Kira Bedeli Yıllık
|Geçici Teminat Bedeli
|Şartname Bedeli
|Kira Süresi
|İhale Tarihi Saati ve Usulü
|1
|BEYLİKBAĞI MAHALLESİ 343 SOKAK 6721 ADA 17 PARSEL İÇİ
|3849
|AÇIK OTOPARK
|2.390.000,00.-TL
|71.700,00.-TL
|17.000,00.TL
|3 YIL
|27.08.2026
Saat:11:00
Kapalı Teklif Usulü
|2
|BARIŞ MAHALLESİ 1802/1 SOKAK 6765 ADA, 7 PARSEL
|3763
|AÇIK DEPOLAMA
|2.300.000,00.-TL
|69.000,00.-TL
|17.000,00.-TL
|3 YIL
|27.08.2026
Saat:11:10
Kapalı Teklif Usulü
- Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 2 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 21/08/2026 Cuma günü saat: 16.00'a kadar aşağıda belirtilen evrakları Gebze Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
- Dilekçe
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,
- Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (Beyanname)
- Vekil ile temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, (İhaleye girmeye dair özel yetki)
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
- Kanuni Adres beyanı veya ikametgah belgesi
- Geçici Teminat belgesi veya teminat mektubu (süresi en az 60 gün olacak),
- SGK borcu yoktur belgesi,
- Vergi borcu olmadığına dair belge,
- Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
- İhale dosyası alındı makbuzu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti ve imza beyannamesi)
#ilangovtr
Basın No: ILN02526503