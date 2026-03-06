GEBZE BELEDİYE BŞK.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Tasarrufu Belediyemize ait olan, Balçık Mahallesi 3275 Sokak 315/22 parselde bulunan 3076 m² alan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2-İhale 26/03/2026 Perşembe günü saat 11/10’ da Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

3-Kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 1.845.600,00.-TL+KDV’ dir. 2. ve 3. Yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacaktır.

Geçici teminatı 55.368,00.-TL’ dir.

4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

a. Dilekçe,

b. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,

c. Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (Beyanname)

d. Vekil ile temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, (İhaleye girmeye dair özel yetki)

e. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

f. Kanuni Adres beyanı veya ikametgah belgesi

g. Geçici Teminat belgesi veya teminat mektubu (süresi en az 60 gün olacak),

h. SGK borcu yoktur belgesi.

i. Vergi borcu olmadığına dair belge.

j. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

k. İhale dosyası alındı makbuzu,

l. Nüfus cüzdanı fotokopisi (vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti ve imza beyannamesi)

5- İhaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 17.000,00.-TL karşılığında temin edilir.

6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 23/03/2026 Pazartesi günü saat 16/00’ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.

7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR