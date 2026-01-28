GEBZE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/151

KARAR NO : 2025/279

Davalılardan Esra Büyüktepe'nin adreslerine mahkememizce daha önce çıkarılan tebligatlar iade ediliğinden, davalının adresinin tespiti için yapılan araştırmada başkaca adresi tespit edilememesi nedeniyle kararın ilanen tebliği edilmesine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 08/10/2025 tarihli kararı ile Davanın KABULÜ ile;

1-Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/05/2016 tarihli, 2016/692 Esas, 2016/695 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptaline,

2-Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahallesi, Cilt No:6, Hane No:209, BSN: 4'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Saliha'dan olma, 01/07/1856 doğumlu 58846083350 TC kimlik numaralı miras bırakan Zeliha'nın 13/11/1917 tarihinde ölümü ile miras meselesi arazide 62208, mülkte 51840 pay olarak kabul edilerek, bilirkişi raporunda belirtilen kişilere bilirkişi raporunda belirtilen şekilde aidiyetine, verasetin bu şekilde sübutuna, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği,

İlanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, Davalı Esra Büyüktepe'ye ilanen tebliğ olunur. 08/01/2026

