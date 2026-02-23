GEBZE 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2022/769 Esas

KARAR NO : 2025/854

Davacı PAKİZE YILDIZ Davalı ÖMER YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacının evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma talebinin KABULÜ İLE, Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Güzeller Mah/Köyü, Cilt No:5, Hane No:2791, BSN: 2'de nüfusa kayıtlı, 15*******32 TC kimlik no.lu, Latif ve Hafize kızı, 29/12/1965 doğumlu Davacı PAKİZE YILDIZ ile aynı yer BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Ömer ve Emine oğlu 19/05/1966 doğumlu, 25*******60 TC kimlik numaralı Davalı ÖMER YILDIZ'ın TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacının yoksulluk nafakası talebinin KABULÜ İLE, 10.000,00 TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren başlamak ve her ay olmak üzere tedbir nafakası olarak dava kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

3- Davacının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ İLE, 350.000,00 TL maddi tazminatın kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

4- Davacının manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ İLE, 350.000,00 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5- Dava açılışında davacı tarafça karşılanan 80,70 TL Başvurma Harcı ile 80,70 TL Peşin Harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davada 24/09/2025 tarihinde Adli Yardım Kabul kararı verilmesi sebebiyle eksik kalan harç 534,70 TL Karar ve İlam Harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

7- Davacı tarafça Adli Yardım Kabul Kararından önce yapılan 396,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8- Adli yardım Kabul Kararından sonra resmi ödenekten karşılanan tebligat ,posta ve ilanen tebligat gideri 22.497,00 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

9- Davada adli yardım kararı verilmiş olması sebebiyle, hükümden sonra bu kapsamda yapılacak olan yargılama giderlerinin resmi ödenekten karşılanmasına, sonrasında ise bu giderlerin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

10- Yargılama sonucunda ve re'sen yapılacak gider olmadığı takdirde, gerekirse re'sen yapılacak gider de mahsup edilmek ve HMK m.333 düzenlemesi gözetilmek suretiyle avansın kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

11- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olup karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T nin ilgili maddesi uyarınca 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar Davalı Ömer YILDIZ Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Atik Caddesi No: 18/16 Çayırova/KOCAELİ ve Gebze Güzeller Mahallesi adresinde bulunamadığından iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 19.02.2026

