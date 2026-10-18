Gazze'deki mazlumlara şefkat eli! Yetimler Vakfı açlıkla imtihan edilen bebekler için seferberlik başlattı!

Yetimler Vakfı, Gazze'deki bebeklerin mama ihtiyacına destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Bir bebeğin mama desteğini bin TL olarak belirleyen vakıf, kampanya kapsamında 5 bin hayırsevere ulaşmayı hedefliyor.

Yurt içi ve yurt dışında yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetleri yürüten Yetimler Vakfı, Gazze'de yaşanan insani krizin etkilediği bebeklere destek olmak amacıyla mama kampanyası başlattı.

Gazze'deki bebeklerin beslenme ihtiyacına katkı sunmayı amaçlayan kampanya kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle mama yardımlarının ulaştırılması hedefleniyor. Vakıf, kampanya için belirlediği hedef doğrultusunda 5 bin hayırsevere ulaşmayı amaçlıyor.

Bir bebeğin mama desteği bin TL

Yetimler Vakfı tarafından başlatılan kampanyada, bir bebeğin mama desteği için bin TL katkı belirlenirken, hayırseverler yardıma davet edildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Hedefimiz 5 bin hayırsevere ulaşmak. Bir bebeğin mama desteği bin TL. Belki bizim için bir öğünlük harcama, belki küçük bir fedakârlık. Ama Gazze'de açlıkla mücadele eden bir yavrumuz için bu destek, hayata tutunmak adına büyük bir umut olabilir. Gelin, Gazze'deki bebeklerin açlığına birlikte çare olalım. Bir bebeğin yüzünde tebessüm, bir annenin yüreğinde umut olalım. Unutmayalım ki iyilik paylaştıkça çoğalır, merhamet ettikçe dünyamız güzelleşir." ifadelerine yer verildi.

Hayırseverlere destek çağrısı

Yetimler Vakfı, Gazze'deki bebeklerin mama ihtiyacına destek olmak isteyen hayırseverlere de kampanyaya katılması için şu ağrıda bulundu:

"Hayırseverlerimizi bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz. Bir mama, bir umut, bir destek, bir cana dokunuş… Gazze'deki yavrularımız için el ele, gönül gönüle! Allah hayırlarınızı kabul etsin, yaptığınız her iyiliği mazlum yavrularımıza umut eylesin."