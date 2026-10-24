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Dünya Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 62 yaralı
Dünya

Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 62 yaralı

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Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 62 yaralı

Terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 9 kişi şehit oldu, 62 kişi yaralandı. Önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin de cenazesine ulaşıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 540'a çıktı.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi de yaralandı. Ayrıca enkaz alanlarında önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 547'ye, yaralı sayısı 5 bin 559'a yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 540'a, yaralı sayısı ise 175 bin 678'e ulaştı.

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