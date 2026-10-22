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Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 498'e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 498'e yükseldi

Yeniakit Publisher
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Gazze'de şehit sayısı 74 bin 498'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısının 74 bin 498'e yükseldiğini duyurdu.

Bebek katili İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, İsrail'in daha önceki saldırılarında ağır yaralanan 1 sivilin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 538'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 841'e, yaralı sayısının da 5 bin 498'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 498'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 616'ya ulaştığı aktarıldı.

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