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Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 494’e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 494’e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gazze'de şehit sayısı 74 bin 494’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısının 74 bin 494’e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 534’e, yaralı sayısının da 5 bin 486’ya yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı da 841 olarak verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 494’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 604’e ulaştığı aktarıldı.

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