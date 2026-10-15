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Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 396'ya yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 396'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gazze'de şehit sayısı 74 bin 396'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısının 74 bin 396'ya çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 505'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 838'e, yaralı sayısının da 5 bin 332'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 396'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 449'a ulaştığı aktarıldı.

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