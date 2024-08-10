GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024-08-10 00:00:00 -
GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ve aşağıda bilgileri verilen arsa vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
|No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alanı (m²)
|KDV Hariç Muhammen Bedeli (TL)
|Geçici
Teminatı (TL)
|İhale Tarih ve Saati
|1
|Cumhuriyet
|212
|9
|5.803,81
|11.608,000,00
|348.420,00
|23.08.2024 – 10:00
- Yukarıda tarih ve saati ile bilgileri verilen ihaleler, Gazlıgöl Kasabası Günçarlar caddesi No:41 adresinde bulunan Gazlıgöl Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İhaleye girmek isteyen özel ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen belgeleri idaremize sunmak zorundadır.
|Gerçek Kişiler;
|Tüzel Kişilikler;
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- Belediyemize borcu bulunmadığına dair onaylı belge
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
- Vekil var ise vekâletname, vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı
- İhaleye ilişkin katılımcı tarafından ıslak imzalı şartname ve şartnamenin satın alındığına dair belge
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini Gazlıgöl Belediyesi Hizmet Binası İlan Panosundan bedelsiz olarak görebilirler. Ancak, İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İlan olunur.
08.08.2024
Mustafa GÜNGÖR
Belediye Başkanı
#ilangovtr
Basın No: ILN02074514