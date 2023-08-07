GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile kiralanacaktır.

İşin Adı: Hizmet Binası Kiralama İşi. Mahallesi/Köyü/Mevki: Mevlana Mah. Sokağı: Hızır Efendi Cad. Kapı No: 1 Ada: 3535 Parsel: 10 Cinsi: B.A.K. Adedi:1 Niteliği: Etkinlik Alanı Alanı: 837,00 m² Tahmin Edilen Aylık Bedel: 55.000,00 TL + KDV Geçici Teminat %10:66.000,00 TL Şartname Bedeli:1.000,00 TL Kiralama Süresi:3 (ÜÇ) YIL

İhale; 23.08.2023 ÇARŞAMBA günü saat 14/15’te Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:20 Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale için son müracaat tarihi: 22.08.2023 SALI günü saat 16/30’dur.

İhaleye katılabilme şartları;

a)-İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgah) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

B- Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı)

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

C- Kamu Tüzel kişilik olması halinde;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.

Ç- Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden (A) bentleri Tüzel Kişilerden ise (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

(c)- İhaleye başvuran tüm katılımcıların (gerçek kişilik, tüzel kişilik, kamu tüzel kişilik ve ortak girişim) ihale konusu iş ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı iştirak şirketlerinden en az 5 yıl süre ile (En az 500 m² büyüklükte olmak üzere kültür merkezi, düğün salonu,cafe restoran vb.) işlettiğine dair faaliyet belgesini vermeleri.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İhale Şartnameleri ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binasında ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:20) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) 7 Kat Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 05.08.2023 tarihi ile 20.08.2023 tarihleri arasında Belediyemiz mevcut genel ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No: ILN01869085