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Resmi İlanlar GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-09 00:00:00 -

GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N
 
ESAS NO: 2023/523 Esas

Davacı , MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından açılan olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Miras bırakan 55894490734 T.C kimlik numaralı Hasan ve Elif'den olma, 01/07/1945 doğumlu, Sivas ili, Gürün ilçesi, Tülmen mah/köy, 86 Cilt, 58 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı ZÖHRE ASLAN'ın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, miras bırakan ZÖHRE ASLAN'ın mirasçılarının 1 ay ara ile 2 kez gazetede yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01873909