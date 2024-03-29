GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/632 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : Mustafa DANIŞ-Recep METİN

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ABDULLAH KURT, ABDURRAHMAN HAYRİ, ABDÜL DOĞAN, ADİL AYDIN KURT, AHMET ANALP, AHMET YILMAZ, AHMET CEMİL CEYLAN, AHMET FARUK GÖNÜL, AHMET OZAN ERGUN, AHMET SECCET ÇEVİK, vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında verilen ara karar nedeniyle;

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde ulaşılamadığından bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün Tebligat Kanunu28. Maddesi gereğince yurtiçinde ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bu nedenle iş bu ilanen tebligat düzenlenmiştir.

Dava dilekçesine iş bu ilanen tebligatın tebliğinden itibaren HMK 129. Maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunulması ve duruşma gününün atılı bulunduğu 15/05/2024 günü saat: 10:00'ta duruşmasına katılmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02009648