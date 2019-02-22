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Gaziantep yerel seçim anketi 2019 yerel seçim sonuçları Gaziantep

Gaziantep yerel seçim anketi 2019. 31 Mart 2019 yerel seçim Gaziantep seçiminde son durum ne? Gaziantep anket sonuçları açıklandı mı? Gaziantep’de hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Gaziantep Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin incisi olan Gaziantep AK Parti'nin kalelerinden biri olduğundan Cumhur İttifakı Gaziantep’de farklı bir sonuçla sandıktan çıkmak istiyor.

22 Şubat 2019 Cuma 14:50
Gaziantep yerel seçim anketi 2019 yerel seçim sonuçları Gaziantep

31 Mart 2019 yerel seçim Gaziantep seçiminde son durum ne? Gaziantep anket sonuçları açıklandı mı? Gaziantep’de hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Gaziantep Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin incisi olan Gaziantep AK Parti'nin kalelerinden biri olduğundan Cumhur İttifakı Gaziantep’de farklı bir sonuçla sandıktan çıkmak istiyor.

Gaziantep seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 1 milyon 214 bin 503 seçmenin bin 281 sandıkta oy kullandığı Gaziantep’de 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. AK Parti ve MHP'nin ortakGaziantep belediye başkan adayı Fatma Şahin olurken, CHP ve İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı Ejder Demir, DSP Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan oldu. 

Gaziantep'de kim önde?

ORC anket şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Gaziantep ve Denizli'de yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. ORC'nin yerel seçimlere ilişkin Denizli ve Antep'te 10-12 Şubat günleri arasında yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in oy oranı yüzde 42.7. Ankete göre DSP'nin adayı Celal Doğan'ın oy oranı 22.1, Millet İttifakı adayı Ejder Demir'in oy oranı ise 18.4. Antep'teki kararsızların oranının da 15.5. olduğu belirtildi. Denizli'de Millet İttifakı adayı Ümit Bahtiyar'ın önde olduğunun görüldüğü ankete göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan'ın oy oranı 39.4. Ankete göre Denizli'deki kararsızların oranı 17.2.

Celal Doğan: ittifaka kapalıyım

DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Celal Doğan, yerel seçimlerde herhangi bir ittifak içerisinde olmadığını söyleyerek, "Ben halk ittifakının yanındayım. Ne Cumhur İttifakı'nın içindeyim ne Millet İttifakı'nın içindeyim; toplumun talebi üzerine halk ittifakının içindeyim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:50
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