Gaziantep şahlanıyor! Şahin’den baraj ve su arıtma tesisi sözü

Buğra Kardan Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019-2024 projelerini paylaştı. Şahin, katılımcı ve kapsayıcı belediyeciliğe devam edeceklerini söyledi. Şahin, büyük yatırımlara imza atacaklarını aktardı. Proje ve eser üretmeyi sürdüreceklerini anlattı.

İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışıyla 10 yıl boyunca dev projelere imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2024 Seçimleri öncesi ustalık döneminde hayata geçireceği projeleri Şehitkamil Kongre Merkezi’nde tanıttı.

1.5 milyarlık enerji tasarrufu

Şahin, yeni dönemde atacakları adımları şöyle sıraladı:

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Belediye eliyle en büyük içme suyu barajını yapacağız. Yüksekliği 191 metre, su tutma hacmi 166 milyon metreküp olacak, 1.5 milyar lira enerji tasarrufu sağlayacak Düzbağ Barajı’nı inşa edeceğiz.

Atık suları arıtacak 4 yeni tesisin temelini bu yıl atacağız. Toplam yatırım tutarı 2 milyar lira olarak belirlenen bu tesislerle altyapıda arıtma yükü alınacak.

3 milyar yatırımla Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni kuracağız. Tesis günlük 1 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak.

Şehrin yeni imar bölgelerinde 6 milyar lira tutarında altyapı yatırımı yapacağız. 16 bölgenin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve arıtma tesisleri tamamlayacağız.

Ulaşım kolaylaşıyor

2050 yılı hedefli Gaziantep Ulaşım Ana Planı’nı yeniliyoruz. Büyük yatırımlar yolda. Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi için çalışacağız. Uzunluğu 10 kilometre 440 metre olacak, 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak 15 milyar lira tutarlı dev yatırım olan metro hattı toplu taşımada hem güvenliğin hem konforun hem de memnuniyetin artmasına imkân verecek. 9 istasyonu tamamlamamızla kentin kuzey – güney aksında yeraltından toplu ulaşım çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlanacak.

16 duraklık ve 25 kilometrelik dev proje olan GAZİRAY’ı büyüteceğiz. Projeyi 1 istasyon ve 7 kilometre uzatarak BÜSEM’e, 4 istasyon ve 15.3 kilometre uzatarak Gaziantep Havalimanı’na bağlayacağız.

Dülük Tüneli’ni inşa edeceğiz. Tünelle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacağız.

Hidrojenli otobüsler gelecek

İlk hidrojenli otobüsleri Gaziantep’e getiriyoruz. Hidrojenli otobüsler, bir depo yakıtla 500 kilometre yol kat ediyor. Bunlar, atık olarak egzozdan su buharı çıkarıp ulaşımdan kaynaklanan sera gazının salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Yeni dönemde 4 tramvay alacağız.

Filomuza 20 yeni elektrikli otobüs katacağız.

126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde yeni çevre yolumuzla doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısından başlanarak güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucu çevrelenecek. Gaziantep’in batı ucundan devam etmek üzere kuzey batı uçtan D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini de kapsayarak Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlantı sağlanacak.

7 bin 700 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde Yeşilvadi-Nizip bağlantı yolumuzla Yeşilvadi Bulvarı’nı Nizip Yolu’na ve BÜSEM'e direk bağlayarak hem hızlı hem güvenli hem de kesintisiz ulaşım sağlanacak. Gazi şehre ayrıca 6 yeni katlı kavşak kazandırılacak.

Polateli İskenderun’a 20 kilometrelik bağlantı ve Amanoslar’a yaklaşık 25 kilometrelik tünellerimizin açılmasıyla mesafe 107 kilometreye düşecek. Gazi şehrin dünya pazarlarına ulaşımı için önemli bir anahtar olacak İskenderun Limanı’na tünellerle mesafe 107 kilometreye düşecek, zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.

Gaziantep’in genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla hızlanacak. Zemin yapısı hakkında edinilen bilgilerle şehirde gönüllü kentsel dönüşüm yapılacak. Güvenli, afete dayanıklı, yatay, yeşil, yerinde gönüllü dönüşüm esaslı yeni alanlar şehre kazandırılacak. İlk etapta Nizip yolundan Gaziantep'e yakışır şekilde yerinde gönüllü dönüşüme gidilecek.

Her ay festival

Depremlerinin yıktığı Nurdağı’nda anlamlı bir hamle yararak Deprem Anma ve Eğitim Merkezi açacağız.

Türkiye’de şehir merkezinden geçen tek 19 kilometre kesintisiz yeşil yaşam koridorunu oluşturacağız.

232 bin metrekare alana Gastrobotanik Bahçesi’ni kuracağız.

Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu’muz1.5 yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Engelliler için spor salonlarımız devrede olacak.

Her ay düzenleyeceğimiz festivallerle kültürümüz, tarihimiz, sanatımız vatandaşlarla buluşacak.

Dijital Sanatlar Gösteri Merkezi’miz bölgede bir ilk olacak.