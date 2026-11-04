GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİ

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2026/395 Esas

Davacı , DUA ALWAISI ile Davalı , ASAD ALWAISI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 21/04/2021 tarihinde evlendiklerini ve bu evlilikten iki çocuklarının olduğunu, evliliğin ilk dönemlerinden itibaren davalının ve ailesinin davacıya yönelik sistematik fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, davalının ve ailesinin kıskançlık nedeniyle davacıya insan onuruyla bağdaşmayan pek kötü muamelelerde bulunduğunu, davalının hamile olan davacıyı feci şekilde darp ettiğini, davalının annesinin de davacıya fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, davalının hakaret ve darp eylemleri nedeniyle kolluk kuvvetlerine şikayette bulunulduğunu ve bu konuda ceza davası açıldığını, davalının davacıyı ve çocuklarını evden kovarak sokağa attığını, davalının WhatsApp üzerinden ücretli cinsel içerikli sohbetler gerçekleştirerek sadakat yükümlülüğüne aykırı ve haysiyetsiz bir hayat sürdüğünü, davalının davacıya karşı nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunu ve onu aşağıladığını, davalının ekonomik şiddet uygulayarak davacının ziynet eşyalarını gasp ettiğini, davalının müşterek çocukları davacının bilgisi ve rızası dışında hukuka aykırı yollarla Suriye'ye kaçırarak orada kaçak olarak yaşadığını, davacının şu an maddi imkansızlıklar içinde olduğunu ve adli yardımdan faydalanmak istediğini belirterek, tarafların boşanmalarına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletimesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ASAD ALWAISI - 99629239380, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK'nın 122 md. gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128 md. gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK 140-5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02584555