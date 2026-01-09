GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2022/509

KARAR NO : 2025/774

Davacı Enes GÜMÜŞTEKİN aleyhine mahkememizde açılan boşanma açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile Müslüm ve Makbule'den olma **/**/1994 Tarsus doğumlu 503*****448 T.C kimlik nolu Enes GÜMÜŞTEKİN ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Uğur ve Ayla'dan olma **/**/1989 Darmstadt doğumlu 143*****858 T.C kimlik numaralı Ceyda GÜMÜŞTEKİN'in TMK 166/1 MADDESİ UYARINCA BOŞANMALARINA,

2-Davacı tarafın maddi tazminat talebinin feragat nedeniyle reddine

3-Davacı tarafın manevi tazminat talebinin feragat nedeniyle reddine

4-Karar kesinleştiği takdirde yeteri kadar suretinin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

5-615,40 TL harç alınması gerekli olup peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile eksik 534,70 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDININ YAPILMASINA,

6-Davacı 161,40 TL harç ve 22.123,50 TL yargılama gideri olmak gideri olmak üzere toplam 22.284,90 TL masrafın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

7-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kalan kısmın kararın kesinleşmesi sonrası davacı tarafa iadesine,

8-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte olan AAÜT uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,(25/11/2025 tarihli hükmün tamamlanması hükmü)

Dair, davacı vekilinin ve davacı asilin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne hitaben yazılmış dilekçe ile istinaf edilebileceğine ilişkin gerekçeli karar ve hükmün tamamlanması kararı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/01/2026

