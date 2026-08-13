GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/689 Esas

KARAR NO : 2026/460

DAVACI :TAYBA ELŞATİT -991*****644

DAVALI :AHMED SALİH - 999*****042

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan dosyanın mahkememizce yapılan yargılaması sonucu;

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜNE ;

2- Envar ve Bedriye'den olma 01/06/1981 Humus doğumlu Suriye uyruklu, 991*****644 YKN'lu davacı TAYBA ELŞATİT ile Hasan ve Heye'den olma 25/03/1974 Humus doğumlu Suriye uyruklu 999*****042 YKN'lu davalı AHMED SALİH'in TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

3-Tarafların müşterek çocukları 990*****174 YKN'lu VİSAM SALİH'in velayetinin davalı babaya verilmesine, 990*****392 YKN'lu DENE SALİH, 991*****436 YKN'lu HAMZA SALİH ve 994*****496 YKN'lu LİNE SALİH'in velayetlerinin davacı anneye verilmesine, velayet kararlarının TEDBİREN UYGULANMASINA,

4-Davalı babanın velayeti kendisine verilmeyen müşterek çocuklarını her ayın 1. ve 3. haftası CUMARTESİ sabah saat 10.00 ile PAZAR günü akşam 17.00 saatleri arasında, DİNİ BAYRAMLARIN 2.günü aynı saatler arasında ve her yıl BABALAR günü saat 13:00'den saat 21:00'e kadar, her yıl SÖMESTR tatilinin 1. günü saat 10:00'dan 8. Günü saat 17:00'ye kadar, her yıl TEMMUZ ayının 1. günü saat 10:00'dan 31. Günü saat 17:00'ye kadar yanına almak suretiyle görmesine, baba ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine,

5-Davacı annenin velayeti kendisine verilmeyen müşterek çocuğunu her ayın 2. ve 4. haftası CUMARTESİ sabah saat 10.00 ile PAZAR günü akşam 17.00 saatleri arasında, DİNİ BAYRAMLARIN 3. günü aynı saatler arasında ve her yıl ANNELER günü saat 13:00'den saat 21:00'e kadar, her yıl SÖMESTR tatilinin 8. günü saat 10:00'dan 14. Günü saat 17:00'ye kadar, her yıl AĞUSTOS ayının 1. günü saat 10:00'dan 31. Günü saat 17:00'ye kadar yanına almak suretiyle görmesine, anne ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine,

6-Velayetianneye ve babaya verilen çocuklar açısından 4721 Sayılı TMK nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde varsa çocuğa ait mal varlığının dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine. Yoksa herhangi bir mal varlığının bulunup bulunmadığının aynı süre içinde mahkememize bildirilmesi, süresi içinde cevap verilmemesi halinde yada gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde Tüzüğün 4/2 ve TMK nun 360 ve 361 maddeleri gereğince mahkemece gerekli tedbirlerin uygulanmak zorunda kalacağı, hatta mal varlığının yönetiminin velayet hakkında sahip veliden alınarak bir kayyuma devredilebileceği ihtar edilmesine,

10-Harçlar kanunu uyarınca alınması gereken 732,00 TL Başvuru Harcı, 732,00 TL Peşin Harç olmak üzere toplam 1.464,00 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

11-Resmi ödenekten karşılanan 5 adet tebligat gideri olan 835,00 TL ve ilanen tebligat gideri olan 45.446,40 TL toplam 46.281,40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

12-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair ; davacının yüzüne karşı, davacı vekiline e - duruşma yoluyla kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/08/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02528837