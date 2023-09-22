GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2020/633 Esas

KARAR NO : 2022/1049

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan dosyanın mahkememizce yapılan yargılaması sonucu;



1-Davanın KABULÜNE ;



2-363.......884 T.C. Kimlik numaralı davacı HABİB ALTIN ile 245......480 T.C. Kimlik numaralı önceki soyadı BİLİCİ olan davalı RABİA ALTIN'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,



3-Tarafların müşterek çocukları 2012 doğumlu MURAT ÇINAR ALTIN'ın velayetlerinin davacı babaya verilmesine, davalı anne ile müşterek çocuklar arasında KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA YER OLMADIĞINA ,



4-Alınması gereken 80,70 TL başvuru harcı, 80,70 TL peşin harç toplamı 161,40 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,



5-Resmi ödenekten karşılanan 8 adet tebligat gideri olan 336,00 TL ve 6.244,56 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,



6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



Dair; davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 17/11/2022

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Basın No: ILN01894914