GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/676

KARAR NO : 2026/70

Davacı , BİLAL İBRAHİMOĞLU ile Davalı , HADIA NAHHAS HAMMAMI arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davası nedeniyle;

Suriye Uyruklu, 99086314156 Yabancı kimlik numaralı, 01/07/1994 doğumlu, Zakarıa ve Ouroba kızı, davalı HADIA NAHHAS HAMMAMI'ya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HÜKÜM :(Gerekçesi Kararda Açıklandığı Üzere;)

1-Davacının tanıma beyanı tespiti davasının KABULÜ İLE;

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Güneykent mah. Cilt no: 35 , hane no 332, BSN 1'de nüfusa kayıtlı, 47084013670 T.C kimlik nolu 20/05/1992 doğumlu Jamal ve Arife oğlu davacı Bilal İbrahimoğlu'nun, Suriye cumhuriyet vatandaşı 01/04/2013 doğumlu anne adı Hadia Nahhase olan 99863626076 yabancı kimlik numaralı Muhammed İbrahim Alissa'nın babası olduğuna yönelik tanıma beyanının TESPİTİNE,

2-Karardan bir suretin nüfusa ve CBS'ye GÖNDERİLMESİNE,

3- Anne ve diğer ilgililere TMK 298 .maddesine göre tanımanın iptali davası açabileceklerinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı.)

4-Alınması gereken 732,00-TL peşin harcın başta yatırılan 269,85-TLden mahsubu ile kalan 462,15‬-TL'nin davanın niteliği gereği davacıdan alınarak Hazineye GELİR KAYDINA,

5-Davanın niteliği gereği yapılan masrafların davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olsa da davanın niteliği gereği lehine vekalet ücretine hükmedilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair, Davacı vekilin yüzüne karşı ve davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/01/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/05/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02482097