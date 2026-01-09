GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



ESAS: 2025/102 .

Davacı , HANAN MULLA HAMİS ile Davalı ABDÜLHAY MULLA HAMİS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Hanan Mulla Hamis'in Davalı Abdülhay Mulla Hamis ile 2022 yılından beri resmi olarak evli olduklarını, bu evlilikten 2 tane çocukları olduğu, davalının Hanan Mulla HAmis'e sürekli aşağılayıcı davrandığını, küçük düşürdüğünü, ailesi ile görüştürmediğini, bu sebeple fiilen biten evliliğin hukuken bitirilerek boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DAVALI: -ABDÜLHAY MULLA HAMİS - 99683239098 - Onur Mah. 43 Nolu Cad. No:42 İç Kapı No: 2 Şahinbey/ GAZİANTEP YASİN ve FATMA oğlu, 05/09/1996 dogumlu,

Davalının bu tebliğe karşılık 2 hafta içerisinde cevap dilekesi sunabileceği, ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ayrıca İHTAR EDİLMESİNE, ayrıca davalının 30/04/2026 günü saat 09:00'da yapılacak duruşmada kendisini bizzat veya bir vekil ile temsi ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02377723