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Gazeteci Nedim Şener kimdir? Nedim Şener hayatı

Son dönemde gündeme dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemde yer eden gazeteci yazar Nedim Şener'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Nedim Şener kimdir? Çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazan ve televizyon programlarında gündemi yorumlayan Gazeteci Nedim Şener'in kim olduğu ve hayatına, kariyerine dair ayrıntılar haberimizde. İşte Gazeteci Nedim Şener'in biyografisi...

04 Ekim 2019 Cuma 21:02
Gazeteci Nedim Şener kimdir? Nedim Şener hayatı

Son dönemde gündeme dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemde yer eden gazeteci yazar Nedim Şener'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Nedim Şener kimdir? Çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazan ve televizyon programlarında gündemi yorumlayan Gazeteci Nedim Şener'in kim olduğu ve hayatına, kariyerine dair ayrıntılar haberimizde. İşte Gazeteci Nedim Şener'in biyografisi...

Gazeteci Nedim Şener kimdir?

Nedim Şener 1966 senesinde Almanya'da dünyaya geldi.

Lise ve üniversite mezuniyetinin ardından 1990 senesinde İstanbul Üniversitesi'nde "Uluslararası Ticaret ve Türkiye'nin Dünya Ekonomisine Eklemlenmesi" başlığını taşıyan teziyle yüksek lisansını tamamlayan Şener, bundan iki sene sonra gazetecilik kariyerine "Dünya" gazetesinde başladı.

1994 senesinde Milliyet'e geçti. 2011 senesinin Mayıs'ına kadar çalıştığı Milliyet'ten sonra Posta'ya geçti.

3 Mart 2011 tarihinde, Oda TV'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteci Ahmet Şık ile birlikte gözaltına alınan Şener, tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Bir süre sonra tahliye edildi ve Posta için yazmaya başladı. Halen Posta gazetesinde köşe yazısı yazan Şener'in yayınlanmış kitapları:

-Helal Tekme: Korkma, Alışma, Unutma! (2014)

-Baba Seni Neden Oraya Koydular? (2012) (Silivri Cezaevi Süreci)

-Kırmızı Cuma (2011) (Hrant Dink suikastı)

-İşte Hayatım (2010) (Uğur Dündar biyografisi)

-Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları (2009)

-Türkiye'de Farklı Olmak (2009) (Binnaz Toprak, İrfan Bozan ve Tan Morgül ile birlikte)

-Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat (2009)

-Hayırsever Terrorist (2006) (Şeyh Yasin El Kadı dosyası)

-Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi (2005) (Kemal Unakıtan dosyası)

-Kod Adı: Atilla (2004) (Susurluk olayı)

-Naylon Holding (2002)

-Tepeden Tırnağa Yolsuzluk (2001)

-Uzanlar: Bir Korku İmparatorluğunun Çöküşü (2000)

-Altın: İstanbul Altın Borsası ve Dünya'daki Örnekleri (1994)

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 21:02
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