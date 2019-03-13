0553 313 94 23

Gazeteci Ersoy: "Tek bir kaynakla gerçekleri öğrenemezsiniz”

Türkiye üzerinde oynanan algı operasyonları ve medyanın rolü, İstanbul Aydın Üniversitesinde (İAÜ ) düzenlenen “Türkiye’ye yönelik tehditler, Toplumsal Algı ve Medya” başlıklı panelde ele alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:04
Gazeteci Ersoy: "Tek bir kaynakla gerçekleri öğrenemezsiniz”

Türkiye üzerinde oynanan algı operasyonları ve medyanın rolü, İstanbul Aydın Üniversitesinde (İAÜ ) düzenlenen “Türkiye’ye yönelik tehditler, Toplumsal Algı ve Medya” başlıklı panelde ele alındı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "Hiçbir zaman haber izlemiyor olsanız bile kulağınıza gelenlerden muhakkak etkilenirsiniz. Tek bir kaynağı takip ederek gerçekleri öğrenemezsiniz. Çünkü herkes size kendi hikâyesini anlatır” dedi.


İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) ile İAÜ Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (USAM) ortaklaşa gerçekleştirdiği ve moderatörlüğünü İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Naim Babüroğlu’nun yaptığı panelin konuşmacıları Habertürk TV programlarından Habertürk Manşet’in sunucusu, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi ve Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu oldu.


İAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve daha birçok akademisyen ile öğrencilerin yoğun ilgiyle takip ettiği panelde açılış konuşmasını yapan İAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın, "Türk milleti tarihin her döneminde tehdit altında olmuştur. Bu durum, toplumun sürekli uyanık, diri ve tetikte olması açısından olumlu bir durum olarak da değerlendirilebilir” dedi.



“Herkes kendi hikâyesini anlatır”


Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu konjonktürel süreç çerçevesinde Türkiye’ye yönelen tehditler, oluşturulmak istenen toplumsal algı ve medyanın bu süreçteki rolünü değerlendiren gazeteci-yazar Mehmet Akif Ersoy, "Algı birçok şeyi ifade eder. Hiçbir zaman haber izlemiyor olsanız bile kulağınıza gelen bir şeylerden muhakkak etkilenirsiniz. Tek bir kaynağı takip ederek gerçekleri öğrenemezsiniz. Çünkü herkes size kendi hikâyesini anlatır. Önemli olan kaynağı çeşitlendirmektir. Algıda özellikle küresel alanda, lobi kaynakları çok önemlidir” ifadelerini kullandı.


Geleceğin en değerli madenleri olarak kabul edilen bor ve toryum gibi madenlerin yüzde 60’tan fazlasının Türkiye’de olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kurtoğlu, böyle bir bölgenin küresel elitler tarafından rahat bırakılmaması çok doğal” dedi.


Yapılan araştırmalara göre okuma oranının ülkemizde oldukça az olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, "İslam’ın ilk emri ’Oku’. Ancak İslam dünyası okumuyor. Okumadığı için de Kur’an’da 700 ayette geçen ’aklınızı kullanın’ emrini yerine getirmiyor” diye konuştu.



"Kitleleri etkilemenin 3 yolu var"


Panelin moderatörlüğünü yapan İAÜ Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, algı ile ilgili şunları söyledi:


"Kitleleri etkilemek ve istenilen her şeyi yaptırmak amacıyla bilim insanlarının yapmış olduğu bir araştırmaya göre 3 etkili yol var. İlki zor kullanma, ikincisi para ile satın alma ve son olarak inandırarak ikna etmek.Bu terimi ilk kullanan ABD algı yönetimini küresel güç olarak dünya coğrafyasına etkili bir şekilde uyguladı.İnandırmak ve ikna etmek algı yönetimi sanatının kullandığı etkili bir yöntemdir. Algı yönetimi inandırmayı ve ikna etmeyi kişilerin bilinçleri ve duygularına seslenerek gerçekleştirir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:04
  1. bilim
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
    1. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    2. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    3. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    4. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    5. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    6. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    7. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    8. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    9. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    10. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    11. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    12. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    13. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    14. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    15. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    16. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    17. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    18. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    19. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    21. Brezilya'da silahlı saldırı
    22. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    23. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    24. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    25. Engelli kadına tecavüzle..
    26. Emniyette koordinasyon toplantısı
    27. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    28. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    29. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    30. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta