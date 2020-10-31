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Tarih Gazali nasıl öldü? İmam Gazali kabri nerede?
Tarih

Gazali nasıl öldü? İmam Gazali kabri nerede?

İmam Gazali nasıl öldü? Sorusu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batınilerin Sencer’e öldürtmek istediği Yusuf Hemedani’nin talebesi İmam Gazali’nin nasıl hayatını kaybettiği merak ediliyor. Peki İmam Gazali ne zaman ve nerede vefat etti?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:30:00 -
Gazali nasıl öldü? İmam Gazali kabri nerede?

İmam Gazali, 1058 yılında Horasan’ın Tus şehrinde doğmuştur. Abdülmelik el-Cüveyni’nin Yusuf Hemedani’ye emanet ettiği İmam Gazali, 1091 yılında Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nin baş müderrisliğine tayin olur. Yaptığı çalışmalar ile özellikle de  El Kıstasü’l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtıniyye adlı eserinde Batınilere reddiye ve tenkit olarak yazılmıştır. İlk Haçlı Seferi de Gazzâlî döneminde yapılmış, Gazzâlî 40 yaşında iken Antakya haçlılarca kuşatılmış bir yıl sonra da Kudüs ele geçirilmiştir.  hac arzusuyla medresedeki vazifesini bırakarak 1095 yılında Bağdat'tan ayrıldı ve Şam'a gitti. Şam da iki yıl kaldıktan sonra 1097 yılında acca gitti. Hac sonrası Şam'a döndü ve buradan Bağdat yoluyla Tus'a geçti. Şam ve Tus'ta bulunduğu sürede uzlet yaşamı sürdü ve tasavvuf alanında ilerledi. Bağdat'tan ayrılışından on bir yıl sonra 1106 yılında Nizamülmülk’ün oğlu Fahrülmülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde tekrar eğitim vermeye başladı. Buradan kısa süre sonra Tus'a dönerek yaptırdığı tekkede müritleriyle birlikte sufi yaşamı sürdü. Gazzâlî 1111 (Hicri 505) yılında doğum yeri olan İran'ın Tus şehrinde vefat etti. 

 

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