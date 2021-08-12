Gayret söndürdü, birlik yeşertecek

Hasan Eğrigöz Ankara

Orman yangınlarını ‘devlet-millet el ele’ gayreti söndürürken, şimdi ise birlikteliğimiz yeşertecek. Alevlerde kül olan ağaçlarımızın yeniden dikilerek, yeşil vatan projesinin devam edileceğini ifade eden Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez, Akit’e konuştu. Birlik beraberlik içerisinde yeşil vatan için çalışmamız gerektiğini ifade eden Rıdvan Söylemez, “Her şeyden önce hepimizin şunun farkında olması lazım; vatanımız bir, kıblemiz bir, altında yatanımız bir. Bu şuurla, Çanakkale’deki şuurla hep birlikte orman yangınlarından sonra vatanımızın dört bir yanını yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını en iyi seviyeye getirmek için hep birlikte mücadele etmemiz lazım.

Söz konusu vatan olduğu zaman siyasi görüşlerimizi, renklerimizi, mezheplerimizi ve siyasi partili arkadaşların birbirleri ile olan kinini bir tarafa bırakarak omuz omuza bu yeşil vatan için çalışması lazım. Bizler vatandaşlarımız tarafından toplanan yardımları hepimiz bir araya gelerek Orman Genel Müdürlüğümüzün bütçesinde bir araya getirmemiz lazım. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü bu ülkenin en büyük kurumlarından bir tanesidir ve ne yazık ki bu orman yangınlarında onu yıpratmak adına çok büyük faaliyetler yürütüldü.

Burada hedef Orman Genel Müdürlüğü değil, hükümetimizdi, Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Türkiye’mizin ilerleyişini hazmedemeyen odaklar Türkiye’deki kendi kalıntılarını da harekete geçirerek hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, yerli ve milli atılımı hedef alarak ülkemizi durdurmaya çalışıyorlar. Bizler STK’lar olarak kesinlikle buna meydan bırakmamamız lazım” görüşlerini dile getirdi. Söylemez, “Son günlerde yeşil vatanla birlikte hedef Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Biz Türkiye merkezli ve 52 ülkede temsilcisi bulunan Çevre ve Orman Derneği olarak şunu ifade ediyoruz; kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şeye mahal vermeden yeşil vatanımız için vefat eden kahramanlarımız için hep birlikte bir araya gelmemiz ve ülkemizi yeşillendirmemiz lazım. Nasıl ki gayretimiz söndürdüyse o yangınları, birlikteliğimiz de söndürecek. Önümüzdeki ilk baharda sağcısı, solcusu demeden, ötekisi berisi demeden ülkemizi yeşillendirmemiz gerekiyor. Bu ülke hepimizin uyanık ve birlik olmalıyız” ifadelerini kullandı.