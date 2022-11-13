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Otomotiv Garlara kurulacak! TCDD’den müthiş hamle
Otomotiv

Garlara kurulacak! TCDD’den müthiş hamle

İklim değişikliğinin dünyamıza etkisini azaltmak ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek için TCDD’de yeşil dönüşüm başlarken, TCDD’nin garlarında elektrikli araç şarj istasyonları kurulması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2022-11-13 00:19:00 -
Garlara kurulacak! TCDD’den müthiş hamle

İklim değişikliğinin dünyamıza etkisini azaltmak ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek için TCDD’de yeşil dönüşüm başladı. İlk hamle olarak TCDD’de yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaşacak.

TCDD’nin gar, istasyon, lojistik merkezi ve ray hattı arazileri üzerine güneş enerjisi panelleri ve rüzgar enerjisi santralleri kurulacak. Bu doğrultuda projelendirme çalışmaları başladı. Enerji verimliliği açısından en uygun lokasyonlar analiz ediliyor.

Yenilenebilir enerjiden elde edilen enerji, TCDD’nin binalarına ve elektrikli trenlerine güç verecek. 2025 yılına kadar elektrikli demir yolu araçlarının tükettiğini enerjinin en az yüzde 35’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması öngörülüyor. Şu an mevcut hat uzunluğunun yüzde 45’in üzerindeki kısmı elektrikli hale getirildi. Ayrıca TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Elektrikli Tren Seti’nin 2023 yılı içerisinde kullanıma sunulması ve elektrikli hat uzunluğunun artırılması planlanıyor.

TCDD garlarına elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak

TCDD’nin diğer adımı ise elektrikli araçlara yönelik olacak. TCDD garlarına elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak. İstasyonların nereye kurulacağının belirlenmesi için planlamalar yapılıyor. İlk etapta 75 lokasyona elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanıyor.

Bu istasyonlarda kullanılan enerjinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından ve trenlerde üretilen rejeneratif enerjiden karşılanması planlanıyor. Bu sistem hayata geçirilirse, trenlerin frenlerinden elde edilen enerjiyle elektrikli otomobillere güç sağlanacak.

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