GAP Diyarbakır’ın istihdam kaynağı olacak

Mehmet Safa CANAT Hasan CANAT İSTANBUL

Diyarbakır’da toplam 720 bin dekar alanın sulamaya açıldığını belirterek sözlerine başlayan Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, “Çiftçilerimizin sulama ihtiyaçları DSİ tarafından yapılan barajlar, sulama kanalları ve göletlerle temin edilmektedir. Sulu tarımın çiftçilere ve ülke ekonomisine olan katkısından bahsedecek olursak dekar başına ortalama 6 bin TL gibi bir gelir artışından söz edebiliriz. Sulu tarım gelir artışı dışında ürün deseninde de artışa vesile olmaktadır. Örnek verecek olursak kuru tarımda buğday, arpa, mercimek gibi ürünler ekilirken sulu tarımda pamuk, mısır gibi ürünlerin üretimi yapılmaktadır” dedi.

305 bin kişiye iş imkânı

Silvan Projesi’nden bahseden Arslan, “Silvan Projesi kapsamında toplam 2 milyon 350 bin dekar alan sulamaya açılacak. GAP’ın kilit projelerinden birisi olan Silvan’da 305 bin kişi istihdamdan faydalanacak. Milli ekonomimize katkısı 14 milyar TL’yi aşacak. Ana barajımız olan Silvan Barajı’nın depolama hacmi 7.3 milyar m³ olup barajın gövde yüksekliği 175.5 metre yüksekliğindedir. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki baraj ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek barajı olma konumundadır. Silvan Projesi’nin 8 adet depolama barajı bulunmaktadır. Bunlar Silvan Barajı, Karacalar Barajı, Kıbrıs Barajı, Bulaklıdere Barajı, Başlar Barajı, Pamukçay Barajı, Kuruçay Barajı ve Ambar Barajı’dır. Depolama barajlarımızdan ana barajımız olan Silvan Barajı’nda fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 86’dır. Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar Barajlarımızda ise su tutulmuş durumdadır. Diğer barajlarımız olan Kıbrıs Barajı ile Bulaklıdere Barajı’nın ihalesi yapılmıştır. Karacalar Barajı’nın ise proje safhası tamamlanmıştır. Silvan Projesi’nin ana barajı olan Silvan Barajı’ndaki suyu tarım arazileri ile buluşturacak olan Babakaya Tüneli ile Silvan Tüneli’nde inşaat çalışmaları devam etmektedir. Diğer sulama inşaatlarımızda ise Başlar Barajı’nın 15 bin 320 dekar alanı sulayacak olan kısmında çalışmalar tamamlandı. Pamukçay Barajı Sulaması’nda inşaat çalışmaları bitti ve Ekim ayında çiftçilerimiz sudan faydalanmaya başlayacak. Kuruçay Barajı Sulaması’nda ise 14 bin 600 dekarı sulayacak alanda çalışmalar tamamlandı” diye konuştu.

Devegeçidi Barajı'nda sıkıntı yok

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az yağış ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Arslan, “DSİ, 2022 yılında ve geçmiş yıllarda yaşanan az yağış sebebiyle gerçekleşen kuraklıktan ötürü Devegeçidi Barajı’nda tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak kadar su depolanamaması üzerine Devegeçidi Barajı sulaması için ihtiyaç olan suyu, Dicle Barajı’ndan takviye amacıyla pompaj yöntemiyle aktarmıştır. Bölge halkının tarımsal sulama ihtiyacının karşılanamayacağını DSİ’ye bildirmesi üzerine hızlı bir reaksiyon alınıp Dicle Barajı’ndan P2 pompa istasyonu ve ana kanalı vasıtasıyla 20 milyon metreküp su takviyesi gerçekleştirilerek vatandaşımızın tarımsal sulamada ihtiyacı olan su karşılanmıştır. Gerçekleşen su transferi ile 58 bin dekar alan sulanmış ve milli ekonomiye 348 milyon TL katkı sağlanmıştır” bilgilerini paylaştı.

Bismil ovaları cazibeli suya kavuşuyor

Kralkızı-Dicle Projesi’nin önemine de değinen Arslan, “Kralkızı-Dicle sulamasında 2022 yılında bir ilk gerçekleştirilip Diyarbakır’ın güneyinde sulamaya alan açıldı. 220 kilometre uzunluğu olan ana kanalımızın sonuna kadar su verildi. Böylece Diyarbakır’ın Çınar ve Bismil ilçelerine kadar su verilmiş oldu. Çiftçilerimiz durumla ilgili memnuniyetini “DSİ ÇİFTÇİNİN KARA GÜN DOSTUDUR” diye oluşturdukları sloganla hem kurumumuza hem de kamuoyuna belirtiyorlar. Daha önceden sondajla su kuyularından daha yüksek maliyetlerle alınan suya oranla cazibeyle arazilerine kadar ulaşan suyun maliyeti çok daha düşük orandadır. Kralkızı-Dicle sulamasında toplam 1 milyon 150 bin 110 dekar alan sulanacaktır. İşin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30 iken sulamaya açılan alan ise 262 bin 210 dekardır. Kralkızı-Dicle sulamasının tamamlanması ile 2022 yılı rakamlarıyla milli ekonomimize faydası 7 milyar TL’yi bulacaktır” şeklinde konuştu.