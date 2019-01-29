Galatasaray'dan Zenit'e Artem Dzyuba için tam 11 milyon Euro!
Galatasaray'ın forvet arayışlarını sürerken Rus forvet Dzyuba'ya için yaptığı teklif ortaya çıktı.29 Ocak 2019 Salı 02:50
Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr- Galatasaray'ın forvet arayışlarını süren Galatasaray'a Artem Dzyuba'dan da kötü haber geldi. Galatasaray'ın Zenit kulübüne Dzyuba için tam 11 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Öte yandan Rus golcünün Galatasaray'ın teklifini reddettiği ve hayalinin İngiltere Premier Lig olduğunu açıkladı.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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