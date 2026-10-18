Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması
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Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leao’nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildi. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi durumu merak edilen Portekizli futbolcunun sahalara dönüş süreci, pazartesi günü yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşecek.
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leao’nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildi. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi durumu merak edilen Portekizli futbolcunun sahalara dönüş süreci, pazartesi günü yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşecek.
Galatasaray, 1-0 galip geldiği Gençlerbirliği deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kasık adalesinde zorlanma yaşayan Portekizli yıldızın kesin durumu, pazartesi günü yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.
Sarı-kırmızılı ekipte, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan sakatlık nedeniyle Rafael Leao'nun durumu gündeme geldi. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan 27 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi.
GALATASARAY'DAN RESMÎ AÇIKLAMA
Galatasaray, tedavisine başlanan Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."