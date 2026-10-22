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Spor Galatasaray - Fenerbahçe derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?
Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

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Galatasaray - Fenerbahçe derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken taraftarlar bilet satış tarihine odaklandı. Dev karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler, "Galatasaray-Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolseverlerin gündeminde maç biletleri yer alıyor. Rams Park'ta oynanması beklenen dev karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerin satışa çıkacağı tarihi ve fiyatları araştırıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa sunulacak? Bilet fiyatları belli oldu mu, biletler nereden alınacak? İşte derbi biletlerine ilişkin merak edilen detaylar...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi biletlerinin satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, önceki satış uygulamaları dikkate alındığında 22 veya 23 Ekim’de satışa çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ancak kesin tarih ve saat için Galatasaray'ın resmi duyurusu bekleniyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ Mİ

 

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ Mİ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin resmî bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Kulübün fiyatları, bilet satış duyurusuyla birlikte paylaşması bekleniyor.

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