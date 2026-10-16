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Spor Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu
Spor

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray MCT Technic, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Gianmarco Pozzecco

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler, Gianmarco!"

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