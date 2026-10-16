Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Galatasaray MCT Technic, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını duyurdu
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teşekkürler Gianmarco Pozzecco
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.
Her şey için teşekkürler, Gianmarco!"