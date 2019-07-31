Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim Merkezinde anlatılacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatılacağı Dijital Gösterim Merkezi yarın açılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritesi kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarını ve hayatını doğrudan halka anlatmak amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışının saat 12.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.

İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla bu yola ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritesi kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in rahmetle yad edildiği bildirilen açıklamada, İslam bilimlerinin gerçek tarihinin, dünya bilim tarihine katkısının ve etkisinin bugün Prof. Dr. Fuat Sezgin sayesinde yeniden keşfedildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019 yılının, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, "Yurt içinde ve yurt dışında bu amaçla çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir.Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilimsel çalışmalarını ve hayatını doğrudan halkımıza anlatmak amacıyla Taksim Meydanı'nda bir Dijital Gösterim Merkezi kurdu." ifadeleri kullanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın katkı sunduğu merkezin 1-9 Ağustos'ta Taksim Meydanı'nda ziyarete açık kalacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"600 metrekare kapalı alanı olan bu merkezde, 4 ayrı bölüm içinde İslam bilim adamlarının bulduğu cihazlar ve teknikler, videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde tanıtılacaktır.İbn-i Sina, Ceziri, Farabi, Biruni gibi bilim tarihini etkileyen isimlerden örnekler ve İslam bilim tarihine kendini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatan videolar da burada gösterilecektir."