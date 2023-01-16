Fransız devi Citroen kararını duyurdu: Türkiye'de bu olursa fabrika açar üretime başlarız

Citroen CEO'su Vincent Cobée, markanın yeni modeli C4 X'in İspanya'daki lansmanında Türkiye'de üretim üzerine açıklamalarda bulundu.

Cİtroen C4 X'in dünyada en çok Türkiye'de satılmasını bekliyor. haberturk.com'da yer alan habere göre Citroen CEO'su Vincent Cobée, gelecekte bir şarta bağlı olarak Türkiye'de üretim yapabileceklerini açıkladı.

Fransız CEO, "Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya bizim en büyük ilk beş pazarımız. Türkiye ilk 5 pazar arasına girerse, bir başka deyişle, Türkiye'de marka olarak yılda 80 bin adet satış rakamına ulaşabilirsek, işte o zaman Türkiye'de üretim güçlü bir ihtimal olur. Bu rakam, Türkiye için bir hayal değil, ciddi bir ihtimal" dedi. 2022'de Türkiye'de 29 bin adet otomobil satan Citroen, Cobée'nin işaret ettiği 80 bin satış rakamına ise 2025'te ulaşmayı hedefliyor.

Tüm seçenekler Türkiye'de

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X'i Türkiye’de satışa sundu.

C4'ün sedan formlu versiyonu olan otomobilin lansmanı, aynı zamanda üretildiği yer de olan İspanya'nın başkenti Madrid'de yapıldı.

İspanya'da C4'ten farklı olarak sedan formu ile üretilen C4 X'in dünyada en çok Türkiye'de satılacağını vurgulayarak sözlerine başlayan Citroen CEO'su Vincent Cobée, otomobilin Avrupa'da sadece elektrikli versiyonunun satışa sunulacak olmasına rağmen, Türkiye'ye ise dizel ve benzinli seçenekleri de getirdiklerini bildirdi.

Cobée, "Regülasyonlar (elektrikli otomobiller) yüzünden, Avrupa'daki içten yanmalı motora sahip araç sayısı azalacak. Bu yüzden, içten yanmalı motorları öncelikle Türkiye, İsrail ve Japonya gibi pazarlara yönlendireceğiz" dedi.

Vincent Cobée ile, C4 X'in en önemli pazarının Türkiye olarak işaret edilmesinin, modelin üretiminin gelecekte İspanya yerine Türkiye'de yapılma ihtimalini de doğurdu.

Bilindiği gibi, FCA ve PSA birleşerek, 2021 yılında Stellantis isimli yeni bir otomotiv grubu kurmuştu. Bu birleşme ile, Stellantis 14 markalı dünyanın en büyük 4'üncü otomotiv grubu haline gelmişti.

Bursa'da Fiat modelleri üreten Tofaş fabrikası da bu birleşmeden etkilenmiş ve 20 yıldan fazladır Bursa'da üretilen Fiat Doblo'nun üretimi İspanya'daki Stellantis fabrikasına kaydırılmıştı. Dolayısı ile Tofaş fabrikasında doldurulmayı bekleyen önemli bir kapasite boşluğu doğmuştu.

Hayal değil

C4 X'in Tofaş fabrikasında üretilip üretilemeyeceği konusunda Citroen CEO'su Cobée net konuştu.

Türkiye'de üretim yapmak için markanın belli bir satış rakamına ulaşması gerektiğini kaydeden Fransız CEO şöyle konuştu:

"Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya bizim en büyük ilk beş pazarımız.

Türkiye ilk 5 pazar arasına girerse, bir başka deyişle, Türkiye'de marka olarak yılda 80 bin adet satış rakamına ulaşabilirsek, işte o zaman Türkiye'de üretim güçlü bir ihtimal olur.

Bu rakam, Türkiye için bir hayal değil, ciddi bir ihtimal."

Gözlerin çevrildiği Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise, 80 bin adetlik satış rakamına 2025'te ulaşabileceklerini söyledi.

Alkım, "2023'te pazarı 2022'ye göre benzer büyüklükte öngörüyoruz. Ama biz payımızı yüzde 6.3’e çıkarmak istiyoruz, bunda C4 X’in payı büyük olacak. Bu model, Citroen'in en çok satış yaptığı ilk 5 ülke arasına girme hedefimiz için de bir başlangıç. 2023'te 49 bin 200 adet satış hedefimiz var. 2022'de tedarik sıkıntıları nedeniyle satışlarımız 29 bin adette kaldı" dedi.

Satışa çıkmadan önce 1000 adet ön siparişin toplandığı C4 X'ten, 2023'te 10 bin adet Türkiye'ye getireceklerini söyleyen Alkım, "Bu rakamı 15 bine çıkarmak için çalışıyoruz. Türkiye olarak en çok adedi biz alacağımız için, tedarik anlamında C4’e göre C4 X'te elimiz daha rahat. C4 X'in Türkiye'deki satışlarının yüzde 10’u elektrikli, yüzde 55’i benzinli ve kalanı dizel olacak" diye konuştu.

ÖTV konusu

C4 X'in Madrid'deki toplantıda açıklanan Türkiye fiyatları, 722 bin TL'den başlıyor. Benzinli ve dizel tüm versiyonlar yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alırken, elektrikli versiyon ise 909 bin TL'lik fiyatıyla yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında yer alıyor.

Son günlerde Euro kurunda yaşanan artış göz önüne alındığında ise elektrikli versiyonun bir üst ÖTV dilimi olan yüzde 40'a çıkarak, en az 250 bin TL zamlanma ihtimali bulunuyor.

Bu konuyu gündeme getirdiğimiz sohbet sırasında, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, elektrikli C4 X'i yüzde 10 ÖTV diliminde tutmaya çalışacaklarını vurguladı.

Alkım, "Elektrikli C4 X'in olabildiğince yüzde 10 ÖTV’de kalmasını hedefliyoruz. Euro'nun yükselmesine rağmen, otomobilin ÖTV'sinin yükselmemesi için çalışacağız" dedi.

Alkım, bu yöndeki çalışmanın ayrıntılarını açıklamasa da otomobili 250 bin TL'lik vergi zammından korumak için Citroen Türkiye'nin elektrikli C4 X müşterilerine hediye ettiği Wallbox şarj ünitesini vermekten vazgeçme ve şu an için tek donanım paketi ile sunulan elektrikli versiyonun daha düşük donanım paketi ile getirilme ihtimalleri bulunuyor.

Selan Alkım, 2023'te markanın elektrikli mobilite ürünü Ami’nin satışını 1000 adetten 3 bin adede çıkarmak istediklerini de anlatarak, yeni C3 ve C5 mild hibrit'i yıl içinde getireceklerini, fakat Çin'de üretilen C5 X'i ise 2023'te satışa sunma planlarının olmadığını sözlerine ekledi.

Online satış

Madrid'deki etkinlikte açıklamalarda bulunan Citroen Türkiye'nin Honda'dan transfer ettiği yeni Pazarlama Direktörü Serdar Akman da elektrikli C4 X'in sadece online olarak satılacağını duyurdu.

Akman, bu kararın arkasında talebi daha doğru yönetmenin yattığını anlatarak, siparişleri genel merkezin alacağını, teslimatların ise bayiden yapılacağını anlattı.

Öte yandan, Citroen Türkiye'nin, geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 2 bin 125 yeni taksi için Jumpy Spacetourer modeli ile çalışmalara başladığını da aktaralım.